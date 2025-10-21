Hé lộ số tài sản Lương Bằng Quang đang 'nắm giữ' của Ngân 98

Sau khi Ngân 98 bị bắt, cái tên Lương Bằng Quang liên tục chiếm sóng mạng xã hội. Những ngày qua, nam nhạc sĩ liên tục livestream, viết status chia sẻ nỗi đau như sắp "điên loạn" khi Ngân 98 vướng vòng lao lý.

Giữa loạt ồn ào chưa dứt về cặp đôi thị phi, netizen tiếp tục lan truyền phát ngôn của Ngân 98 về vấn đề tài sản nếu cô không may gặp phải "bất trắc".

Lương Bằng Quang và Ngân 98 từng tiết lộ đã đăng ký kết hôn.

"Em mà có mệnh hệ gì thì 100% tài sản của em phải đưa vô quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi hết. Chú Quang mà giữ lại một ngàn của em thôi là em sẽ không nhắm mắt, em hiện về hoài luôn.