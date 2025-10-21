Hé lộ số tài sản Lương Bằng Quang đang 'nắm giữ' của Ngân 98

Sau khi Ngân 98 bị bắt, cái tên Lương Bằng Quang liên tục chiếm sóng mạng xã hội. Những ngày qua, nam nhạc sĩ liên tục livestream, viết status chia sẻ nỗi đau như sắp "điên loạn" khi Ngân 98 vướng vòng lao lý.
Giữa loạt ồn ào chưa dứt về cặp đôi thị phi, netizen tiếp tục lan truyền phát ngôn của Ngân 98 về vấn đề tài sản nếu cô không may gặp phải "bất trắc".
"Em mà có mệnh hệ gì thì 100% tài sản của em phải đưa vô quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi hết. Chú Quang mà giữ lại một ngàn của em thôi là em sẽ không nhắm mắt, em hiện về hoài luôn.
Bởi vì Ngân không có ngó ngàng tới tài sản của chú Quang nên cũng không muốn bất kỳ một ai là chú Quang ngó tới, bởi vì Ngân làm ra là để cho Ngân", phát ngôn trước đó của nữ DJ.
Trước đó thông tin trên báo chí, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, biệt danh "Ngân 98") để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Ngân bị cáo buộc sử dụng cách thức "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Sự việc được công bố, cư dân mạng bàn tán xôn xao bởi Ngân 98 là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu loạt tài khoản từ Facebook đến Tiktok có cả triệu người theo dõi.
Tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. HCM) phối hợp với VKSND TPHCM và Công an phường Cát Lái tiến hành khám xét nơi ở của bị can Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai). Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra.
Đặc biệt, trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện một két sắt. Tuy nhiên, cả Ngân và người nhà của nữ DJ không cung cấp được mã số mở két này. Bởi vậy, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa két sắt trên về trụ sở để tiến hành mở khóa theo đúng trình tự quy định của pháp luật.
Kết quả đã thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8000 USD, 04 sổ tiết kiệm ngân hàng và 1 số vật chứng khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiến hành làm rõ, chứng minh nguồn gốc của số tài sản nêu trên.
Thông tin trên báo Người Đưa Tin, Ngân 98 khai đã kết hôn với Lương Bằng Quang (ca sĩ kiêm nhạc sĩ) được 2 năm. Thỉnh thoảng anh này có "giúp" cô trong một số hoạt động.
Cụ thể, theo báo Thanh Niên, Ngân trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty ZuBu, trong khi ZuBu Shop (hộ kinh doanh) do chồng cô phụ trách thông qua M.T.V – người được nhờ đứng tên.
Tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho Ngân 98. Còn hộ kinh doanh là Lương Bằng Quang nhờ V. đứng tên. Ngân thừa nhận Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.