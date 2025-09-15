Hé lộ phần thưởng sang trọng của mỗi đề cử tại Emmy 2025

Đêm hội lớn nhất của truyền hình đã đến, lễ trao giải Emmy lần thứ 77, nơi vinh danh những tác phẩm xuất sắc nhất ở hạng mục hài, chính kịch và phim giới hạn. Người dẫn chương tình năm nay là danh hài Nate Bargatze mang đến một đêm vừa long trọng vừa ngập tràn tiếng cười.

Trong dàn ứng viên, lần đầu xuất hiện có Nobody Wants This (Netflix), The Pitt (HBO Max) và The Studio (Apple TV+) với 23 đề cử - lập kỷ lục là sitcom tân binh được đề cử nhiều nhất lịch sử Emmy. Trong khi đó, những “cựu binh” như Severance (Apple TV+) vẫn chứng tỏ sức hút với 27 đề cử.

Các sản phẩm trong túi quà tặng được trưng bày tại buổi ra mắt báo chí độc quyền của lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 75 tại JW Marriott LA Live vào ngày 12 tháng 1 năm 2024, tại Los Angeles.

Chiến thắng đồng nghĩa với niềm tự hào và một bức tượng vàng lấp lánh. Nhưng ngay cả khi không được xướng tên, các ngôi sao vẫn ra về với phần quà riêng nhờ Emmy Awards Giving Suite, được coi là “thiên đường” quà tặng dành riêng cho người được đề cử và người trao giải.

Trong suốt thời gian tổng duyệt và ngay cả trong đêm trao giải, Giving Suite mở ra hậu trường đặc biệt, nơi nghệ sĩ có thể tự tay lựa chọn từ bộ sưu tập sản phẩm và dịch vụ cao cấp. Lần đầu tiên, công ty marketing Distinctive Assets đảm nhận sản xuất, mang đến trải nghiệm khác biệt cho Emmy 2025. Tại đây, dàn sao có thể tìm thấy mỹ phẩm sang trọng từ Miage Skincare, hoa thiết kế riêng của Blooms by Maison d'Emilie, bình giữ nhiệt HydroJug cùng nhiều thương hiệu xa xỉ khác.

Ngoài Giving Suite, mỗi nghệ sĩ còn nhận được một Emmys Gift Bag chứa hàng loạt sản phẩm trải rộng từ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe đến phong cách sống. Ở mảng làm đẹp, túi quà năm nay có sự góp mặt của L'Oréal Paris, Chanla Chau Cosmetics và Redken NYC. Về chăm sóc sức khỏe, có sản phẩm từ 1MD Nutrition’s VisionMD, Beekeeper’s Naturals, Designs for Health, Helight Sleep và Vital Proteins. Đặc biệt, túi quà còn thêm phần xa xỉ với chai Johnnie Walker Blue Label Blended Scotch Whisky hảo hạng.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, không phải người chiến thắng nào cũng có thể mang tượng về nhà. Mỗi hạng mục chỉ có một tượng miễn phí, khắc duy nhất tên được công nhận trong credit. Ngoài ra, các hãng phim, đài truyền hình hay công ty sản xuất chính có thể mua tượng kỷ niệm. Những người tham gia dự án được đề cử cũng có thể nhận chứng nhận hoặc bảng lưu niệm để ghi dấu đóng góp.

Jeremy Allen White tạo dáng trong phòng báo chí tại Lễ trao giải Emmy lần thứ 75 ở Los Angeles vào ngày 15 tháng 1 năm 2024.

Giá trị quà tặng năm nay chưa được tiết lộ, nhưng theo Forbes, năm 2021 mỗi thương hiệu phải trả tới 6.000 USD để góp mặt trong túi quà và từ 15.000-250.000 USD để trưng bày trong Giving Suite. So với túi quà Oscar trị giá 205.000 USD, quà Emmy có thể “khiêm tốn” hơn, nhưng chắc chắn vẫn đủ sức khiến các ngôi sao mãn nhãn. Tuy nhiên, theo quy định, nếu quà vượt 600 USD giá trị, nghệ sĩ sẽ phải đóng thuế cho phần “xa xỉ” này và họ phải ký cam kết trước khi nhận.

Không chỉ là một bữa tiệc xa hoa, Giving Suite còn mang sứ mệnh gây quỹ cho Quỹ Học viện Truyền hình (Television Academy Foundation), hỗ trợ sinh viên từ mọi hoàn cảnh bước chân vào ngành truyền hình. Trong thập kỷ qua, chương trình đã gây quỹ hơn 1 triệu USD.

“Chúng tôi tôn vinh những ngôi sao sáng nhất của truyền hình, đồng thời đồng hành cùng Quỹ Học viện Truyền hình để nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp”, ông Lash Fary, nhà sáng lập Distinctive Assets, chia sẻ.

Nguồn quỹ này sẽ được dùng cho chương trình thực tập, Giải thưởng Truyền hình Sinh viên và dự án bảo tồn The Interviews: An Oral History of Television. Tại Emmy, chiến thắng mang về tượng vàng danh giá. Nhưng ngay cả khi không thắng, dàn sao vẫn rời thảm đỏ với túi quà trị giá hàng nghìn USD, biến mỗi người thành “kẻ chiến thắng” theo cách riêng.