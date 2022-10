Hé lộ những bí mật thú vị về loài chim nhanh nhất thế giới

một giờ trước Pháp luật

Quan điểm xử lý vụ cháy karaoke An Phú là không bao che, không có vùng cấm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tôi khẳng định, không có chuyện cán bộ có cổ phần hay bảo kê quán karaoke An Phú”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết.