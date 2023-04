Hé lộ nguyên nhân ca sĩ Aaron Carter chết trong bồn tắm

Difluoroethane thường được tìm thấy trong tủ lạnh và bình xịt, lon khí nén. Nó gây ra trạng thái say và ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu cố tình hít phải hoặc xông khí vào họng có thể dẫn đến tử vong.



Aaron Carter là sao nhí tài năng nhưng không thể giữ sự nghiệp thăng tiến đến khi trưởng thành.

Aaron Carter qua đời tháng 11-2022 tại nhà riêng ở Bắc California - Mỹ, hưởng dương 34 tuổi. Người giúp việc phát hiện nam ca sĩ nằm bất động trong bồn tắm nên gọi lực lượng chức năng. Cái chết của anh sau đó được xác định là tai nạn vì không tìm thấy dấu hiệu tác động từ bên ngoài.

Aaron Carter là ca sĩ, rapper và diễn viên người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp biểu diễn từ năm 7 tuổi và nhanh chóng gây chú ý. Đến năm 1997, ở tuổi lên 9, anh ra mắt album đầu tay và bán được 1 triệu bản trên toàn cầu. Album thứ 2 của Aaron Carter là "Aaron’s Party (Come Get It)" ra mắt năm 2000 và bán được 3 triệu bản tại Mỹ.

Tên tuổi của Aaron Carter lên cao, trở thành khách mời của Nickelodeon, lưu diễn cùng Backstreet Boys. Album tiếp theo của nam ca sĩ trẻ cũng gặt hái thành công liên tiếp. Trong cả sự nghiệp, Aaron Carter có 5 album phòng thu và album cuối cùng ra mắt năm 2018. Anh tham gia một số phim, chương trình truyền hình và thực hiện các chuyến lưu diễn.