Hé lộ một nâng cấp sáng giá của Galaxy S26 Ultra để giữ ‘ngôi vương’

Giống như mọi mẫu smartphone cao cấp chưa ra mắt, các thông số kỹ thuật của Galaxy S26 Ultra chưa thể trở thành công khai khi còn vài tháng nữa mới tới thời điểm công bố chính thức. Bên cạnh S26 Ultra, Samsung cũng sẽ giới thiệu Galaxy S26 Pro và S26 Edge, tạo thành bộ ba siêu phẩm chủ lực năm 2026.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Sam Tech

Trong nhiều năm, tốc độ sạc luôn là chủ đề khiến cộng đồng công nghệ tranh cãi. Các đời Galaxy S22 Ultra, S23 Ultra, S24 Ultra và S25 Ultra đều dừng lại ở mức 45W – vốn là con số đáng khen ngợi vào năm 2022, nhưng đã trở nên hụt hơi vào năm 2025 khi các đối thủ vượt xa.

Vì thế, tin đồn Samsung sẵn sàng tạo ra “bước nhảy” lên 60W từng khiến nhiều người kỳ vọng, song ngay sau đó lại xuất hiện tài liệu phủ nhận, khiến viễn cảnh trở nên mờ mịt.

Thế nhưng, mới đây, nguồn tin rò rỉ nổi tiếng @UniverseIce đã “xác nhận lại” rằng Galaxy S26 Ultra sẽ thực sự hỗ trợ sạc 60W.

Bước tiến lớn hay chỉ là thay đổi nhỏ?