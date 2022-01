Hé lộ mối quan hệ phức tạp gây rúng động ở "Tịnh thất Bồng Lai"

Your browser does not support the audio element.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc, điều tra từ rất sớm

Những ngày qua, dư luận dậy sóng sau khi Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án để điều tra về 3 tội danh: Loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân tại Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ).

Cơ quan điều tra đã âm thầm điều tra những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) từ rất lâu (Ảnh: Biên Thùy).

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình lấy lời khai những người liên quan. Trong đó, ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) có dấu hiệu phạm cả 3 tội danh ở trên gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

"Khả năng cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can một tội danh đối với ông Vân và quá trình điều tra, đủ tài liệu chứng minh sẽ tiếp tục khởi tố 2 tội danh còn lại" - một điều tra viên chia sẻ.