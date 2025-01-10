Hé lộ mẫu SUV mạnh nhất của Porsche

Đây là thế hệ thứ tư của Cayenne, đồng thời là mẫu xe thứ hai của Porsche sử dụng kiến trúc Premium Platform Electric (PPE) của tập đoàn Volkswagen, sau Macan. Tuy nhiên, đây không chỉ là một phiên bản phóng to của Macan EV.

Theo Motor1 , dù đang điều chỉnh lại các mục tiêu về xe điện nhưng Porsche lại có tham vọng tạo đột phá với mẫu Cayenne Electric (EV) sắp ra mắt.

Cụ thể, mẫu Cayenne thuần điện được trang bị hai mô-tơ điện với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trong đó, mô-tơ điện đặt sau được làm mát bằng dầu trực tiếp, giúp duy trì hiệu suất cao. Chiếc SUV dự kiến có công suất hơn 1.000 mã lực ở bản Turbo, đánh dấu một bước tiến vượt bậc của Porsche trong lĩnh vực xe điện.

Porsche khẳng định đây sẽ là mẫu xe thương mại mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay của thương hiệu. Như vậy, công suất thực của Cayenne EV khi ra mắt có thể vượt qua mốc 1.019 mã lực của Taycan Turbo GT - mẫu xe Porsche mạnh nhất hiện tại.

Mô-men xoắn cực đại của Cayenne EV có thể đạt 1.500 Nm, cho phép mẫu SUV điện này tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian dưới 3 giây và từ 0-200 km/h trong vòng chưa đầy 8 giây.