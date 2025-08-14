Hé lộ lý do VĐV và U21 Việt Nam nhận án phạt nặng ở giải thế giới

Thậm chí phía BTC còn yêu cầu kiểm tra các giấy giai sinh bản gốc. VFV sau khi dịch thuật những giấy tờ này cũng đã gửi tới BTC. Hai bên trao đổi qua lại thì xảy ra một số vấn đề của 2 VĐV, đó là ngày làm giấy khai sinh có sự khác biệt, có VĐV sau khi sinh 1 năm mới làm giấy khai sinh, có VĐV lại 2 năm.

"Trong thời gian đang diễn ra giải đấu, BTC giải có gửi yêu cầu bằng văn bản tới VFV về việc kiểm tra 3 VĐV của Việt Nam liên quan tới hồ sơ và một số vấn đề cá nhân. Ngoài ra, BTC cũng yêu cầu VFV cung cấp giấy khai sinh của các VĐV. Ngay lập tức chúng tôi liên hệ với gia đình và địa phương để gửi đầy đủ hồ sơ các VĐV tới BTC.

Chúng tôi có giải thích với BTC về cơ bản các thông tin giấy khai sinh là đảm bảo, tuy nhiên BTC vẫn không cho phép 2 VĐV của Việt Nam thi đấu. LĐBC Việt Nam có ý kiến về việc này. Đến tối 12/8, FIVB bất ngờ ra thông báo chính thức về các án phạt với VĐV cũng như U21 Việt Nam, dù tất cả các giấy tờ của VĐV đều đảm bảo đúng quy định", ông Lê Trí Trường cho biết.

"VFV cũng như đội U21 đều tuân thủ các quy định về giấy tờ. Ở cuộc họp kỹ thuật trước giải không ai có ý kiến gì. Nhưng sau khi chuẩn bị kết thúc vòng bảng thì lại nhận được thông báo kiểm tra, rà soát từ BTC. Đặc biệt việc kiểm tra liên quan tới cá nhân thì tôi chưa bao giờ thấy từ trước tới nay. Việc U21 Việt Nam bị hủy bỏ kết quả là điều rất đáng tiếc và thiệt thòi cho VĐV", Tổng thư ký VFV khẳng định.

U21 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước Ai Cập sau khi gặp sự cố.

Với việc bị xử thua 4 trận, U21 Việt Nam xếp cuối bảng A, không lọt vào vòng 16 đội. Đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh gặp Ai Cập ở trận tranh hạng 17-24. Dù vừa trải qua cú sốc lớn nhưng các cô gái Việt Nam vẫn xuất sắc giành chiến thắng 3-1, qua đó tranh hạng 17-20 với Chile ở trận đấu cuối cùng của giải đấu.

"Với góc độ thế nào, đội tuyển U21 Việt Nam vẫn phải thi đấu. Sau khi xảy ra vụ việc, VFV có trao đổi với Ban huấn luyện đội tuyển để các VĐV không dao động, thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo", ông Lê Trí Trường nói.