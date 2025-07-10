Hé lộ lá bài ‘cứu nguy’, Samsung có thể đặt cược dẫn đầu cuộc chơi

Trong thế giới công nghệ, việc chạy theo người dẫn đầu đôi khi là con dao hai lưỡi. Samsung – nhà sản xuất điện thoại hàng đầu Hàn Quốc – dường như đang rơi vào chính cái bẫy đó khi tiếp tục sao chép chiến lược của Apple.

Hình ảnh rò rỉ về Galaxy S26 series. Ảnh: Smartprix

Nếu xu hướng này không sớm dừng lại, dòng Galaxy S26 sắp tới có thể trở thành bước đi sai lầm nhất của hãng trong nhiều năm qua.

Dòng Galaxy S26: Quá nhiều biến thể, ít đột phá

Khi doanh số tổng thể của ba mẫu điện thoại trong cùng một dòng không đạt kỳ vọng, Samsung lại… bổ sung thêm một phiên bản mới. Đó chính là “tư duy” đang khiến hãng lạc hướng.

Galaxy S26 Ultra: Những nâng cấp nhỏ giọt và câu hỏi lớn về giá

Theo kế hoạch ban đầu, Galaxy S26 sẽ chỉ có hai phiên bản chính là bản tiêu chuẩn và bản Ultra.

Mẫu Galaxy Plus vốn không đạt doanh số cao trong các năm trước, đáng lẽ sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng phiên bản Galaxy S26 Edge – được cho là lấy cảm hứng từ thiết kế của iPhone Air, mà chính Apple lại học hỏi ý tưởng từ Google Pixel 10.

Tuy nhiên, do thị trường không mấy mặn mà với các mẫu điện thoại mỏng nhẹ kiểu “Edge”, Samsung đã đổi ý – và hiện đang phát triển lại Galaxy S26 Plus, chỉ vài tháng trước khi ra mắt chính thức.