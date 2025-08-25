Hé lộ iPhone kỷ niệm 20 năm: Thiết kế toàn kính, cảm ứng cả cạnh bên

Theo một báo cáo hôm 24/8, iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple sẽ có thiết kế toàn bộ bằng kính liền mạch, thay vì chỉ mặt trước và sau bằng kính gắn trên khung kim loại như hiện nay. Đây là ý tưởng đã nhiều lần xuất hiện trong các hồ sơ bằng sáng chế mà Apple nộp trong những năm qua.

Một concept iPhone màn hình kính cong. Ảnh: 9to5mac

Nguồn tin từ Bloomberg cho biết, chiếc iPhone đặc biệt này sẽ là iPhone cong đầu tiên. Thiết kế được cho là sẽ phù hợp với giao diện người dùng Liquid Glass mà Apple đang thử nghiệm ở phiên bản beta và sắp ra mắt công khai.

Việc những chi tiết của mẫu thiết kế này được Apple đưa vào bằng sáng chế nhiều lần, lặp đi lặp lại, cho thấy tính khả thi của ý tưởng.