Hé lộ hình hài iPhone Fold - siêu phẩm sắp ra mắt của Apple

Khác với các thiết kế truyền thống trước đây của Apple, iPhone Air đánh dấu một sự thay đổi lớn về phong cách. Dù không phải là mẫu máy cao cấp nhất về cấu hình, thiết bị này lại phần nào tiết lộ định hướng thiết kế mà Apple sẽ áp dụng cho iPhone Fold.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: AppleInsider

Trong bản tin Power On của Bloomberg, cây bút công nghệ Mark Gurman nhận định rằng iPhone Fold, dự kiến trình làng vào năm 2026, sẽ có ngoại hình tương tự việc đặt cạnh nhau hai chiếc iPhone Air. Nói cách khác, người dùng có thể hình dung iPhone Fold như sự kết hợp của hai thiết bị siêu mỏng này trong một thiết kế bản lề.

Độ mỏng – yếu tố sống còn của iPhone màn hình gập

Ngoài việc mang đến trải nghiệm màn hình lớn liền mạch thay vì hai tấm nền tách biệt, độ mỏng của thiết bị là một chi tiết then chốt. Nhiều báo cáo trước đây cho rằng iPhone Fold khi mở ra sẽ mỏng ngang với iPhone Air.

iPhone Air siêu mỏng. Ảnh: Tom’s Guide

Điều này không quá bất ngờ bởi Apple từ lâu đã theo đuổi triết lý tối giản độ dày trên mọi sản phẩm. Với một chiếc điện thoại gập vốn dĩ sẽ dày gấp đôi khi đóng lại, việc giảm thiểu độ dày khi mở ra là yêu cầu bắt buộc để duy trì sự cân đối và tính di động.