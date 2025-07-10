Hé lộ giá trị tài sản ròng của Ronaldo

Cristiano Ronaldo có thể trở lại đối đầu với đội bóng cũ Manchester United trong trận giao hữu giữa mùa giải. Tuần này, có nhiều nguồn tin cho rằng Quỷ đỏ đang gặp khó khăn về tài chính và đang cân nhắc một chuyến du đấu mùa đông đến Trung Đông để bù đắp khoản lỗ do không giành được vé dự cúp châu Âu, cũng như việc bị loại sớm khỏi Carabao Cup.

Việc không có lịch thi đấu giữa tuần đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Ruben Amorim chắc chắn có nhiều cơ hội thi đấu giao hữu hơn so với các đối thủ Ngoại hạng Anh để tăng doanh thu. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha Amorim thừa nhận điều này, gần đây phát biểu: "Chúng tôi phải làm vậy. Chúng tôi biết điều đó khi bỏ lỡ cơ hội dự cúp châu Âu. Chúng tôi có người hâm mộ, chúng tôi có ngân sách, chúng tôi phải bù đắp rất nhiều thứ".

Các trận giao hữu tại UAE và Saudi Arabia, nơi Al Nassr của Ronaldo hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League, được cho là những lựa chọn tiềm năng của MU. Tuy nhiên, MU chưa có xác nhận chính thức nào, bởi họ vẫn đang trong giai đoạn đàm phán ban đầu với các bên liên quan và xem xét các ngày thi đấu tiềm năng, trong khi AC Milan và Sevilla cũng được xem là những đối thủ tiềm năng.

Nếu trận đấu hấp dẫn giữa MU và Al Nassr được chốt, đây sẽ là lần đầu tiên Ronaldo đối đầu với đội bóng cũ kể từ khi anh rời đi với những bất đồng vào năm 2022. Ronaldo từng có mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag tại MU khi anh từ chối vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham.