Hé lộ điều bất ngờ về Thượng úy Ngọc Hân - giọng đọc thuyết minh ngày 2/9

Với Ngọc Hân, đây không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là sự ghi nhận, niềm tin tưởng của tổ chức dành cho người chiến sĩ quân đội.

"Đây là nhiệm vụ cao cả của một người quân nhân cách mạng, của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam - lực lượng luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân. Tôi tự nhủ phải nỗ lực hết mình để thể hiện trọn vẹn tinh thần, khí thế của ngày lễ trọng đại này, xứng đáng với màu áo Bộ đội Cụ Hồ mà tôi đang khoác trên vai", Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân chia sẻ.

Thượng uý Ngọc Hân.

Sinh năm 1991, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng - ông ngoại là liệt sĩ, bà ngoại từng tham gia kháng chiến - Ngọc Hân sớm được nuôi dưỡng tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Lớn lên, cô đã biến ước mơ được đứng trong hàng ngũ quân đội thành hiện thực khi trở thành sĩ quan tại Bộ Tư lệnh TPHCM.