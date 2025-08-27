Hé lộ điểm cất giấu vàng của nghi phạm người nước ngoài sau khi cướp tiệm PNJ

Trao đổi với PV VietNamNet trưa 27/8, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, số trang sức nghi phạm người nước ngoài cướp tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Khoảng 10h cùng ngày, đối tượng quốc tịch Mỹ, tên D.J. (SN 1996), bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải (TP Đà Nẵng).