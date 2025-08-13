Hé lộ đặc biệt về người giàu nhất Singapore vừa qua đời

Ít xuất hiện trước truyền thông, ông Goh từng khẳng định: “Tôi không bao giờ muốn công ty niêm yết. Tôi không phải nhà quản lý chuyên nghiệp, cũng không biết cách dẫn dắt các nhà quản lý chuyên nghiệp”.

Ngoài lĩnh vực sơn, gia đình ông còn phát triển các dự án nổi tiếng như trung tâm thương mại Liang Court và bệnh viện Mount Elizabeth trước khi chuyển nhượng.

Song song với kinh doanh, ông dành tâm huyết cho công tác thiện nguyện. Năm 1995, ông thành lập quỹ Goh Foundation, tài trợ hàng loạt dự án y tế, đặc biệt trong điều trị ung thư. Quỹ đã đóng góp vào việc xây dựng và mở rộng Trung tâm ung thư quốc gia Singapore (NCCS), thành lập Trung tâm xạ trị Proton mang tên ông, cũng như hỗ trợ nghiên cứu ung thư trẻ em và các bệnh lý miễn dịch.

Giáo sư Lim Soon Thye - Giám đốc điều hành NCCS - cho biết: “Đóng góp của ông Goh và quỹ Goh Foundation đã cải thiện đáng kể đời sống bệnh nhân ung thư và gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục di sản của ông”.

Không chỉ ở Singapore, ông Goh còn giúp xây dựng đường sá, cung cấp nước sạch, hệ thống vệ sinh và trường học tại quê tổ Dawu, Triều Châu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Ông Goh có 3 người con, 8 cháu và 1 chắt. Con trai cả là ông Goh Hup Jin, gọi cha mình là “ngọn hải đăng của lòng nhân ái và sức mạnh”. "Chúng tôi may mắn được ông dạy cách sống tử tế, đầy cảm thông và khiêm nhường" - ông Goh Hup Jin chia sẻ.