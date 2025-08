Hé lộ chuyện tình chớm nở của cựu Thủ tướng Canada và Katy Perry

Đại diện của Katy Perry và Justin Trudeau vẫn giữ im lặng trước tin đồn tình cảm.

Ca sĩ Mỹ và cựu Thủ tướng Canada dùng bữa với nhau tại nhà hàng Le Violon. Ảnh: BackGrid.

Họ trở thành tâm điểm chú ý khi TMZ tung hình ảnh cùng nhau đi dạo rồi ăn tối tại Montreal. Đây là thành phố thứ 2 ở Canada mà chuyến lưu diễn Lifetimes của Katy dừng chân, trước đó là thủ đô Ottawa.

Hai ngày sau đó, ông Trudeau mang theo con gái dự buổi hòa nhạc của Katy tại nhà thi đấu đa năng Bell Centre.

Những thông tin mà People cung cấp trùng khớp với những gì The US Sun chia sẻ trước đó. Theo phiên bản nước Mỹ của tờ The Sun (Anh), Katy và Justin gặp nhau tại một sự kiện và cảm thấy gắn kết vì có chung mối quan tâm trong việc cải thiện thế giới. Điều đó giúp họ duy trì liên lạc trong vài tuần tiếp theo và nhanh chóng chốt hẹn gặp mặt khi cơ hội đến.