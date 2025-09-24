Hé lộ chiêu thức dựng dự án 'ảo', lừa bán đất nền ở vùng quê

Những ngày qua, thông tin về tình hình giá đất tại Hà Tĩnh được nhiều người quan tâm. Đáng nói khi quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, “cò đất” ùn ùn đổ về vùng quê, ô tô đậu kín đường làng khiến nhiều người xôn xao. Trong khi địa phương cảnh báo đây chỉ là “cơn sốt ảo đất”, nhưng một số nhà đầu tư đã tung ra các thông tin gian dối về mở bán “dự án đất nền” để nhằm thu hút khách.

Cụ thể, ngày 20/9, đơn vị tổ chức là Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND đã mở bán dự án bán “Đất nền ven sông”. Để thu hút khách hàng, đơn vị này đã làm thư mời, chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với những thông tin như: “Dự án đất nền ven sông, nằm ở vị trí đắc địa, có thể xây nhà ở, kinh doanh, gần khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh”. Cùng với những thư mời, quảng cáo, đơn vị phân đất nền còn đưa ra những bản chi tiết về các khu đất được phân lô bài bản, đường trải thảm, hệ thống cây xanh ven sông.

Rất đông người có mặt tại "dự án ảo" bán đất nền ven sông tại xã Toàn Lưu.

Trong ngày mở bán, hàng chục người đã tập trung tại khu đất, dựng bàn ghế, bày biện bánh kẹo, nước uống và tụ tập trò chuyện như thể đang diễn ra hoạt động mua bán thực sự. Đáng chú ý, một nhóm người còn di chuyển bằng xe khách loại lớn đến “xem đất”, khiến khu vực vốn heo hút bỗng trở nên nhộn nhịp, tạo cảm giác như đây là một dự án thật, có tổ chức.