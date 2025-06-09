Hé lộ chi tiết vụ MU bí mật chiêu mộ ngôi sao trị giá 55 triệu bảng Anh

Mỗi kỳ chuyển nhượng, các thông tin về MU luôn xuất hiện dày đặc, hầu như không bỏ sót chi tiết nào. Nhưng thông tin về việc "quỷ đỏ" quan tâm đến Antoine Semenyo của Bournemouth là rất ít, nếu không muốn nói là không có. Bây giờ, khi mà kỳ chuyển nhượng mùa hè đã chính thức khép lại, chi tiết vụ MU bí mật chiêu mộ ngôi sao trị giá 55 triệu bảng Anh Semenyo mới được đưa ra ánh sáng.

HLV trưởng của Manchester United, Ruben Amorim, đã bổ sung rất nhiều tài năng tấn công vào đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên mà ông phụ trách, nhưng đã có một số trục trặc

Trong khi Manchester United chi hơn 200 triệu bảng Anh hoàn thiện hàng công gồm Sesko, Cunha và Mbemo, ngôi sao Antoine Semenyo của Bournemouth mới là người cũng nằm trong tầm ngắm của "quỷ đỏ". HLV Ruben Amorim, đã gặp tuyển thủ Ghana vào đầu mùa hè, nhưng cuối cùng Semenyo đã đồng ý ký hợp đồng gia hạn với đội chủ sân Vitality.