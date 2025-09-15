Hé lộ bản đồ ẩm thực bí mật của dàn bếp trưởng sao Michelin ở TP.HCM

TP.HCM từ lâu đã là một "thánh địa" ẩm thực, nơi mỗi con hẻm nhỏ hay đại lộ sầm uất đều có thể kể một câu chuyện riêng qua hương vị.

Giữa vô vàn lựa chọn từ những quán ăn đường phố thân quen đến các nhà hàng được gắn sao Michelin danh giá, một câu hỏi thú vị được đặt ra: đâu là nơi những vị bếp trưởng tài hoa đứng sau các gian bếp danh tiếng bậc nhất thành phố lựa chọn để thưởng thức ẩm thực?

Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ chính họ để khám phá những địa chỉ ẩm thực được giới sành ăn bảo chứng, từ những hàng quán lâu đời đến những cái tên mới nổi đầy bất ngờ.

Peter Cường Franklin: Chủ nhà hàng kiêm bếp trưởng của Ănăn Sài Gòn

Bếp trưởng Peter Cường Franklin là người sáng lập Ănăn Sài Gòn, nhà hàng đầu tiên đạt sao Michelin tại TP.HCM.

Bếp trưởng Peter Cường Franklin. Ảnh: Pierre Semere.

Ông sinh ra tại Đà Lạt, sau đó theo gia đình sang Mỹ định cư và tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng tại Đại học Yale. Tuy nhiên, ẩm thực mới chính là đam mê đích thực của ông. Từ bỏ công việc ở ngân hàng, Peter Cường chọn trở thành đầu bếp sau khi đăng ký tham gia khóa đào tạo tại Le Cordon Bleu. Với kinh nghiệm "thực chiến" dày dạn tại các nhà bếp đẳng cấp thế giới như Alinea ở Chicago và Nahm ở Bangkok, ông trở về Việt Nam và khai trương nhà hàng Ănăn Sài Gòn ngay tại khu trung tâm thành phố mang tên Bác.

Phương pháp "ẩm thực mới" của bếp trưởng Peter Cường đã góp phần nâng cao giá trị ẩm thực đường phố Việt Nam thông qua sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần hiện đại và kỹ thuật chế biến tinh tế, mở ra một hướng phát triển mới cho nền ẩm thực nước nhà.

Vậy đâu là những quán ăn ở TP.HCM được bếp trưởng yêu thích?

Bò né Lệ Hồng trên đường Huỳnh Văn Bánh là một ví dụ. "Tôi cực mê món bò bít tết xèo xèo này. Thịt bò mềm dai, ăn kèm với patê, trứng ốp la, hành tây, cà chua và một ổ bánh mì giòn rụm. Quán nằm khuất trong một con phố yên tĩnh, giản dị nhưng chất lượng tuyệt vời. Tiếng xèo xèo và mùi bơ thơm lừng xộc vào mũi trước cả khi đĩa thức ăn được đặt lên bàn, và nó luôn khiến tôi cảm thấy như được trở về căn bếp tuổi thơ. Việc tạo ra kết cấu hoàn hảo cho món ăn là cả một nghệ thuật – độ giòn của bánh mì, độ mềm của trứng – họ đã làm rất tốt", bếp trưởng Ănăn Sài Gòn chia sẻ.

Ảnh: iStock.

Tiếp theo, là quán bún bò Huế trên đường Tôn Thất Đạm. Theo Peter Cường, quán bún bò mở cửa xuyên đêm này gây ấn tượng với ông nhờ món nước lèo thơm ngon. Mùi hương của mắm tôm, sa tế, dứa và sả có thể ngửi thấy từ đằng xa. Đến quán, bếp trưởng gợi ý nên gọi một phần đặc biệt. "Tôi thích sự đậm đà của món ăn. Hương vị của nó như đánh thức bạn, khiến bạn phải chú ý", ông xuýt xoa.