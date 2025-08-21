Hệ giá trị văn hóa - sức mạnh vô song của Việt Nam

Các nhà ngoại giao nước ngoài trong một dịp tham gia hoạt động tìm hiểu văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Là nhà ngoại giao gắn bó với công tác ngoại giao văn hóa trong nhiều năm, Đại sứ cảm nhận về “sứ mệnh” của mình như thế nào?

May mắn của tôi khi bắt đầu triển khai thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa là khi đất nước đã bước vào ổn định, phá được thế bao vây, cấm vận từ bên ngoài, kể cả cấm vận về chính trị, kinh tế và ngoại giao. Giai đoạn 2005 - 2006, khoảng 20 năm sau đổi mới, đất nước đã có chút khởi sắc. Do vậy, công việc của tôi thuận lợi hơn rất nhiều.

Tôi hiểu rằng các vị tiền bối đi trước đã rất vất vả tuyên truyền để bạn bè hiểu về sự nghiệp chính nghĩa của chúng ta trong bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, sau đó là trong vấn đề hòa bình, ổn định của khu vực…

Giai đoạn khi tôi làm công tác ngoại giao văn hóa, bối cảnh đã rất thuận lợi. Lúc đó, chúng ta đã có rất nhiều thứ để “khoe” và ngoại giao văn hóa cũng giống như cuộc sống ở gia đình mỗi chúng ta. Khi gặp người quen, người ta thường hỏi: Anh/chị khỏe không? Các cháu thế nào? Chắc chắn các bạn cũng sẽ muốn khoe điều gì đó về gia đình mình. Công việc của tôi khi triển khai công tác ngoại giao văn hóa và định hình sức mạnh mềm của Việt Nam, cũng xác định phải “khoe” và cần “khoe” cái gì.

Theo Đại sứ, để làm tốt ngoại giao văn hóa, điều gì là quan trọng nhất?

Đầu tiên tôi nghĩ rằng phải hiểu rõ ngoại giao văn hóa là gì. Theo cá nhân tôi - một người thực hành ngoại giao văn hóa thì ngoại giao văn hoá phải đạt được hai yếu tố: Phải có chất văn hóa và chất ngoại giao. Nếu chúng ta chỉ làm văn hóa thì sẽ là những nhà hoạt động văn hóa; chúng ta chỉ làm ngoại giao thì là những nhà hoạt động ngoại giao - bảo vệ lợi ích của đất nước theo định nghĩa thông thường.