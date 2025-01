Hệ điều hành One UI 7 mở ra ‘chương mới’ cho AI di động và tương tác smartphone

Một trong những sản phẩm được mong chờ nhất tại sự kiện Samsung Galaxy Unpacked 2025 sắp diễn ra ngày 23/1 là hệ điều hành One UI 7, hứa hẹn làm thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với smartphone với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tìm kiếm thông minh Theo gã khổng lồ Hàn Quốc, đây là hệ điều hành đầu tiên được tạo ra để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng với công nghệ AI, khi ngay từ giao diện của OS đã được nhúng AI và ứng dụng thông minh. Trợ lý AI trên hệ điều hành mới có thể được coi như một người bạn đồng hành với chủ nhân điện thoại, sẵn sàng phản hồi ngay lập tức dựa trên thông tin người dùng cung cấp, không chỉ bằng văn bản, hình ảnh mà còn cả âm thanh và giọng nói. Hệ điều hành mới đánh dấu những thay đổi lớn nhất từ trước đến nay. One UI 7 nâng cấp thêm tính năng khoanh tròn để tìm kiếm trên dòng Galaxy S24 trước đó, chẳng hạn người dùng có thể dễ dàng yêu cầu AI chia sẻ với bạn bè một khoảnh khắc cụ thể khi đang xem một clip về thần tượng. Tương tự, đó là khả năng tìm kiếm thông tin dựa trên đoạn âm thanh hay bài hát đang chơi. Theo Samsung, AI trên hệ điều hành mới sẽ giúp người dùng tìm kiếm nhanh chóng thông tin hay tệp file cần thiết lưu trữ trên thiết bị. Ví dụ, với 10.000 tấm ảnh, bạn sẽ yêu cầu AI tìm kiếm dựa trên những “lời nhắc” cụ thể như: tìm con mèo, nó ở tại Phan Thiết… Tính năng này cũng hoạt động tốt với nội dung tệp văn bản, chẳng hạn yêu cầu trợ lý AI tăng kích thước font chữ hoặc chỉnh sửa ảnh hậu kỳ Trải nghiệm liền mạch Một điểm nổi bật khác trên One UI 7 là khả năng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, kết hợp với Cross App Action, tạo thành một nền tảng AI linh hoạt và liền mạch, giúp người dùng có thể trải nghiệm các tác vụ một cách nhanh chóng và thông minh hơn. One UI 7 tích hợp nhiều tính năng AI đem lại hiệu năng, hiệu quả và trải nghiệm liền mạch. Ảnh: nextpit Cross App Action là tính năng giúp người dùng thực hiện các thao tác phức tạp chỉ với một lệnh duy nhất. Ví dụ, dự đoán thói quen và hành vi của người dùng, AI sẽ tự động hóa các tác vụ từ việc gửi tin nhắn đến việc tạo lịch hẹn. Samsung cho biết, người dùng chỉ cần ấn giữ nút Power bên cạnh máy để kích hoạt AI và ra lệnh cho thiết bị thực hiện một chuỗi tác vụ, như tìm kiếm thông tin trận bóng đá gần nhất và gửi cho bạn bè trên ứng dụng nhắn tin. Trong khi đó, khả năng liên kết giữa các ứng dụng của Samsung và Google như Gmail, Google Calendar hay YouTube tạo ra một hệ sinh thái chuyển đổi linh hoạt mà người dùng không cần phải thoát ứng dụng hiện tại. Cá nhân hóa AI và bảo mật One UI 7 còn đi kèm tính năng nắm bắt thông tin người dùng, chẳng hạn như thói quen đi ngủ. Trong trường hợp đồng bộ với Galaxy Watch, thiết bị còn có thể tính toán mức năng lượng vào đầu mỗi sáng và đưa ra gợi ý cho người dùng về các hoạt động cần thiết. Trong trường hợp lo ngại về quyền riêng tư và dữ liệu người dùng, các dòng Galaxy S mới sẽ được trang bị kho lưu trữ dữ liệu, nơi chứa tất cả thông tin cá nhân người dùng và được mã hóa bảo vệ. Không dừng lại, kho lưu trữ dữ liệu còn hoạt động như một hệ thống học máy, nghĩa là học những thói quen, hành vi sử dụng của người dùng để đưa ra những tác vụ phù hợp. Để đáp ứng những tính năng AI toàn diện này, Samsung cho biết họ sử dụng bộ xử lý SnapDragon Elite dành riêng cho Galaxy để tối ưu trải nghiệm liên quan và người dùng. Bên cạnh đó, công ty cũng đã cải tiến hệ thống tản nhiệt bằng vật liệu mới, đồng thời có diện tích tản nhiệt lớn hơn 40% so với Galaxy S24 Ultra, từ đó đảm bảo hiệu năng hệ thống CPU, GPU đều được cải thiện đáng kể.