Hãy nhớ: 'Thập diện mai phục', F0 đầy rẫy, lỡ bị nhiễm chưa biết đi về đâu

Thật sự mà nói cứ đóng hoài cũng không chịu nổi. Nhưng mở nếu chúng ta mở một cách tự do và người dân thoải mái tự do quá không khác nào “đốt bỏ” tất cả những gì mình cố gắng, mình làm. Như vậy, tôi nghĩ thú vui gặp nhau uống rượu cũng vui đó, nhưng nó không đáng gì so với nỗi buồn phải tiễn đưa người thân, hay bản thân mình ra đi.

Độc giả Mỹ Linh: Cửa hàng tôi thì cần điều kiện gì để có thể mở lại tại chỗ và khi mở lại thì có cần phải đăng ký hay không?

Bà Phạm Khánh Phong Lan: Chúng tôi đã xây dựng bộ tiêu chí hết sức đơn giản. Có 4 tiêu chí cho đối tượng gồm: thứ nhất là cơ sở đó cần cái gì; thứ 2 chủ cơ sở phải làm cái gì; thứ 3 khách đến thì phải làm như thế nào; thứ 4 người làm việc ở cơ sở đó.

Riêng đối với cơ sở, điều đầu tiên là phải đáp ứng những tiêu chuẩn về đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm. Ở đây chính là giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm, do cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép. Chúng tôi cũng có phân cấp, nếu như là hộ kinh doanh cá thể thì do các quận, huyện cấp, còn doanh nghiệp do Ban quản lý an toàn thực phẩm cấp.

Ở đây thì chỉ cần giấy phép này còn hiệu lực. Nếu hết hiệu lực, chúng ta sẽ gia hạn, sẽ đăng ký để được gia hạn. Một giấy phép này thường có hạn 2-3 năm tuỳ loại.

Có điều tình trạng là hiện giờ tôi nghĩ không phải là thời điểm cho các quán xin mở mới.

Còn nếu trước nay chúng ta chưa từng hoạt động thì đương nhiên phải làm tất cả các thủ tục, phải được Sở Thông tin và truyền thông cấp mã QR, khách hàng đến để kiểm tra. Cơ sở kinh doanh cũng phải đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch như: cách bố trí khoảng cách ghế bán ở trong quán, vệ sinh khử khuẩn ra làm sao, có các phương tiện trợ giúp khách hàng.

Độc giả Minh Nhật: Các nhà hàng tại khách sạn có được phép phục vụ khách đến lưu trú khi TP có chính sách mở cửa hoặc cho hoạt động du lịch không? Độc giả Hoa Lê: Khi dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được quan tâm như thế nào?