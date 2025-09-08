Hậu vệ của Hà Nội FC đầu quân cho CLB Công an TP.HCM

PV/VOV.VN| 09/08/2025 17:09

Hậu vệ Chu Văn Kiên của Hà Nội FC đã rời đội bóng để đầu quân cho CLB Công an TP.HCM.

Chu Văn Kiên thi đấu cho Hà Nội FC ở mùa giải 2024/2025, nhưng không thể chen chân được vào đội hình chính. Do đó, hậu vệ này và Hà Nội FC đã đường ai nấy đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Sau khi chia tay Hà Nội FC, Chu Văn Kiên đã tìm được bến đỗ mới. Theo đó, hậu vệ này đã đầu quân cho CLB Công an TP.HCM. Thực tế, đây là lần trở lại đội bóng cũ của cầu thủ sinh năm 1998. Bởi trước đây Chu Văn Kiên đã chơi tốt trong màu áo CLB TP.HCM (trước khi đổi tên tành CLB Công an TP.HCM).

hau ve cua ha noi fc dau quan cho clb cong an tp.hcm hinh anh 1
Chu Văn Kiên đầu quân cho CLB Công an TP.HCM sau khi chia tay Hà Nội FC.

CLB Công an TP.HCM đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng hè 2025. Đội bóng này đã chiêu mộ được nhiều tân binh chất lượng như Đức Huy, Văn Luân, Đặng Văn Lắm hay Tiến Linh.

Về ngoại binh, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức cũng ký được ngoại binh Matheus Felipe, người được định giá tới 1 triệu euro. Matheus Felipe hiện đang là cầu thủ đắt giá nhất V-League 2025/2026.

Theo lịch CLB Công an TP.HCM sẽ thi đấu trận khai mạc V-League 2025/2026 với Hà Nội FC tại sân Thống Nhất. Tiếp đó, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ làm khách trên sân Thể Công Viettel ở vòng 2.

