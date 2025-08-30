Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh 'bắt vạ' Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh 'sĩ đến già'

Buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng sớm 30/8, với quy mô tương đương lễ chính thức. Khối văn hóa - thể thao với hàng trăm nghệ sĩ, vận động viên có mặt ở điểm tập kết từ 3h sáng, cùng người dân hòa vào bầu không khí "80 năm mới có một lần".

Có mặt từ sớm tại điểm tập kết, diễn viên Bảo Thanh may mắn được chụp ảnh cùng các bác cựu chiến binh khiến cô cảm thấy có thể "sĩ đến cuối đời".

"Đi bộ vào điểm tập kết thế nào cháu lại vinh hạnh được gặp ngay "khối đẹp nhất" trong tất cả các khối. Có thể là sĩ đến già luôn ạ!", diễn viên "Về nhà đi con" bày tỏ.