Hậu trường thương vụ bom tấn 100 tỷ USD giữa OpenAI và Nvidia

Một chi tiết đáng chú ý là Microsoft - cổ đông lớn và nhà cung cấp điện toán đám mây chính của OpenAI - chỉ được thông báo một ngày trước khi ký thỏa thuận. Trước đó, Huang đã trực tiếp nói với CEO Microsoft Satya Nadella về kế hoạch này.

Song song, Nvidia cũng mở rộng danh mục đầu tư AI, rót 5 tỷ USD vào Intel để cùng phát triển chip và gần 700 triệu USD vào startup trung tâm dữ liệu Nscale tại Anh.

Quan hệ giữa OpenAI và Nvidia đã bắt đầu từ năm 2016, khi Huang đích thân giao chiếc siêu máy tính DGX đầu tiên đến văn phòng của OpenAI - lúc ấy còn là phòng thí nghiệm phi lợi nhuận nhỏ - ở San Francisco. Sau gần một thập kỷ, hai người trở thành những nhân vật quyền lực nhất của ngành công nghệ.

Trong khi đó, Oracle tiết lộ OpenAI đã cam kết chi 300 tỷ USD cho hạ tầng điện toán của hãng từ năm 2027. OpenAI cũng tham gia Stargate, dự án hàng chục tỷ USD do chính quyền Tổng thống Donald Trump, Oracle và SoftBank hậu thuẫn, nhằm xây dựng thế hệ hạ tầng AI tiếp theo tại Mỹ.

Kể từ nay, toàn bộ dự án hạ tầng của OpenAI sẽ nằm trong khuôn khổ Stargate. Công ty cho biết đã khảo sát 700 - 800 địa điểm ở Bắc Mỹ từ tháng 1 để chọn nơi xây dựng các siêu trung tâm dữ liệu, trong đó cơ sở 10 GW đầu tiên dự kiến hoạt động vào nửa cuối năm sau.

OpenAI hiện vẫn dựa vào Azure của Microsoft, nhưng nhu cầu tính toán ngày càng lớn có thể buộc công ty phát triển hạ tầng riêng. Một số lãnh đạo thậm chí ám chỉ OpenAI có thể tung ra dịch vụ đám mây thương mại trong 1 - 2 năm tới, khi đã đảm bảo đủ công suất cho nội bộ.

Song song với đàm phán với Nvidia, đội hạ tầng của OpenAI cũng có mặt tại Tokyo (Nhật Bản) để bàn với CEO SoftBank Masayoshi Son về tài chính và sản xuất. Những cuộc thương lượng song song này cho thấy tham vọng toàn cầu của Altman và sự đan xen lợi ích của nhiều tập đoàn lớn.

