Hậu trường mới của 'Cục Vàng Của Ngoại': Hé lộ những góc khuất gia đình và bi kịch kéo dài qua ba thế hệ

Song song đó, với chất giọng sâu lắng, giàu cảm xúc cùng giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế, Ái Phương cũng đã nhanh chóng đã đưa khán giả đắm chìm vào không gian âm nhạc đầy ấm áp và yêu thương với ca khúc chủ đề “Ngoại Yêu Con”. Màn trình diễn không chỉ tạo ấn tượng sâu đậm với các khách mời mà còn chạm đến trái tim của giới truyền thông. Ái Phương cũng chính là ca sĩ đảm nhận phần thể hiện chính thức nhạc phim Cục Vàng Của Ngoại.

Đáng tiếc, nghệ sĩ Hồng Đào một trong những mảnh ghép của phim không thể góp mặt tại sự kiện do vướng lịch trình làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng và chia sẻ xúc động đến đoàn phim thông qua một đoạn video ghi hình đặc biệt, được công chiếu trong khuôn khổ buổi showcase. Clip là món quà tinh thần mà Hồng Đào dành tặng cho cả ê-kíp lẫn khán giả, thể hiện sự trân trọng và tình cảm cô dành cho dự án đầy tâm huyết này. Ngoài ra, nữ diễn viên Lâm Thanh Mỹ cũng lỗi hẹn do vướng lịch học.

Việt Hương và Băng Di chia sẻ áp lực khi tham gia phim do Khương Ngọc đạo diễn

Đạo diễn Khương Ngọc cho biết, bộ phim Cục Vàng Của Ngoại lần này khác với những bộ phim trước về cách kể chuyện. Và với dự án lần này, nam đạo diễn sẽ chọn cách kể chuyện theo cách trải dài theo các mùa trong năm, mỗi mùa là một khung ánh sáng khác nhau.

Sau thành công của Chị Dâu - bộ phim đã mang về cho Việt Hương cũng như ê-kíp hàng loạt giải thưởng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025, Việt Hương một lần nữa hợp tác với “con trai” Khương Ngọc. Cũng tại đây, nữ nghệ sĩ cũng không quên có những màn “tố” nam đạo diễn đã gài bẫy mình mở màn cho cuộc đấu tố của các diễn viên khác: "Không biết ai là nàng thơ của Khương Ngọc trong phim này, nhưng chắc chắn tôi là... “quỷ già” của nó. Khương Ngọc gọi tôi là má mà sao hai má con cứ ám ảnh lẫn nhau, gây lộn, nghỉ chơi, rồi lại gặp, rồi lại làm phim. Khương Ngọc có cách đặt diễn viên ﻿﻿vào vai rất “ngang ngược”. Có lần còn bảo: ‘Trời ơi, má mà không làm vai này thì bỏ kịch bản luôn!’ trong khi tôi còn chưa kịp đọc kịch bản là gì. Nhưng thật sự, Khương Ngọc là người khơi lại lửa nghề trong tôi. Cậu ấy chọn vai, đặt để rất có chủ đích, nói chuyện rất ngọt mà... ép thì cũng khéo. Có lúc còn bảo: “Má ra ngoài đi, khi nào bình tĩnh thì quay lại”. Mà nói kiểu đó... ai giận cho nổi?”, Việt Hương hài hước chia sẻ.

Việt Hương một lần nữa hợp tác với “con trai” Khương Ngọc

Lần thứ hai hợp tác với Khương Ngọc sau phim Chị Dâu, Lê Khánh chia sẻ: “Nhân vật lần này của Khánh tuy không phải tuyến chính trong Cục Vàng Của Ngoại, mà thuộc một gia đình hàng xóm của bà Hậu, nhưng lại là vai diễn đầy màu sắc và thử thách. Và bài toán lớn nhất là làm sao để nhân vật này kết nối tự nhiên với thế giới xung quanh, đặc biệt là với nhân vật bà Hậu để sự xuất hiện luôn hợp lý, không thừa, không gượng ép trong không khí đời thường của một xóm lao động. Song đó, Diễm của Lê Khánh cũng là một tuyến nhân vật vừa xàm xí, nhí nhố, có lúc hỗn với mẹ, nhưng cũng ẩn chứa những bi kịch riêng. Khánh xem đây là một cơ duyên đáng quý, và rất cảm ơn đạo diễn Khương Ngọc đã tin tưởng trao vai”.

Diễn viên Lê Khánh tại buổi showcase Cục vàng của ngoại.

Vắng bóng màn ảnh rộng sau hai năm, việc Băng Di tái xuất với Cục Vàng Của Ngoại cũng nhận được sự quan tâm. Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ lí do hai năm qua vắng bóng và vì đâu cô quyết định lựa chọn quay lại trong dịp này: “Đã hai năm không tham gia phim ảnh, xuất hiện trước truyền thông, không phải vì thiếu cơ hội, mà vì Di chỉ nhận lời khi thật sự đồng cảm với nhân vật. Với Di, không cần xuất hiện nhiều hay nổi tiếng hơn, mà quan trọng là được tự hào về những vai diễn mình từng chọn. Cục Vàng Của Ngoại là cái duyên đặc biệt ngay khi anh Khương Ngọc ngỏ lời, Di đồng ý mà chưa cần đọc kịch bản, vì rất nể cách làm phim đầy cảm xúc và riêng biệt của anh. Một lý do nữa khiến Di tham gia dự án chính là má Hương. Dù đã đóng nhiều phim, nhưng đây là lần đầu tiên được diễn chung với má một nghệ sĩ mà Di rất quý mến và luôn mong có cơ hội hợp tác”.