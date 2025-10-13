Hậu trường mới của 'Cục Vàng Của Ngoại': Hé lộ những góc khuất gia đình và bi kịch kéo dài qua ba thế hệ

Đáng tiếc, nghệ sĩ Hồng Đào một trong những mảnh ghép của phim không thể góp mặt tại sự kiện do vướng lịch trình làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng và chia sẻ xúc động đến đoàn phim thông qua một đoạn video ghi hình đặc biệt, được công chiếu trong khuôn khổ buổi showcase. Clip là món quà tinh thần mà Hồng Đào dành tặng cho cả ê-kíp lẫn khán giả, thể hiện sự trân trọng và tình cảm cô dành cho dự án đầy tâm huyết này. Ngoài ra, nữ diễn viên Lâm Thanh Mỹ cũng lỗi hẹn do vướng lịch học.
Điểm nhấn đặc biệt của buổi showcase là màn tái hiện đầy cảm xúc cảnh "bán cà phê vỉa hè" một phân đoạn then chốt trong phim do nghệ sĩ Việt Hương cùng diễn viên nhí bé Gia Linh (vai Su lúc 3 tuổi), bé Gia Hân (vai Su lúc 9 tuổi) đóng vai cháu ngoại thể hiện trực tiếp tại thảm đỏ sự kiện. Đây là lần đầu tiên trích đoạn này được công bố trước công chúng, mang đến không khí gần gũi, chan hòa giữa đời thực và điện ảnh.
Song song đó, với chất giọng sâu lắng, giàu cảm xúc cùng giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế, Ái Phương cũng đã nhanh chóng đã đưa khán giả đắm chìm vào không gian âm nhạc đầy ấm áp và yêu thương với ca khúc chủ đề “Ngoại Yêu Con”. Màn trình diễn không chỉ tạo ấn tượng sâu đậm với các khách mời mà còn chạm đến trái tim của giới truyền thông. Ái Phương cũng chính là ca sĩ đảm nhận phần thể hiện chính thức nhạc phim Cục Vàng Của Ngoại.
Tại buổi showcase, đạo diễn, diễn viên và đội ngũ sản xuất của Cục Vàng Của Ngoại đã hé lộ thêm nhiều câu chuyện thú vị đằng sau quá trình làm phim.
Đạo diễn Khương Ngọc cho biết, bộ phim Cục Vàng Của Ngoại lần này khác với những bộ phim trước về cách kể chuyện. Và với dự án lần này, nam đạo diễn sẽ chọn cách kể chuyện theo cách trải dài theo các mùa trong năm, mỗi mùa là một khung ánh sáng khác nhau.
Sau thành công của Chị Dâu - bộ phim đã mang về cho Việt Hương cũng như ê-kíp hàng loạt giải thưởng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025, Việt Hương một lần nữa hợp tác với “con trai” Khương Ngọc. Cũng tại đây, nữ nghệ sĩ cũng không quên có những màn “tố” nam đạo diễn đã gài bẫy mình mở màn cho cuộc đấu tố của các diễn viên khác: "Không biết ai là nàng thơ của Khương Ngọc trong phim này, nhưng chắc chắn tôi là... “quỷ già” của nó. Khương Ngọc gọi tôi là má mà sao hai má con cứ ám ảnh lẫn nhau, gây lộn, nghỉ chơi, rồi lại gặp, rồi lại làm phim. Khương Ngọc có cách đặt diễn viên vào vai rất “ngang ngược”. Có lần còn bảo: ‘Trời ơi, má mà không làm vai này thì bỏ kịch bản luôn!’ trong khi tôi còn chưa kịp đọc kịch bản là gì. Nhưng thật sự, Khương Ngọc là người khơi lại lửa nghề trong tôi. Cậu ấy chọn vai, đặt để rất có chủ đích, nói chuyện rất ngọt mà... ép thì cũng khéo. Có lúc còn bảo: “Má ra ngoài đi, khi nào bình tĩnh thì quay lại”. Mà nói kiểu đó... ai giận cho nổi?”, Việt Hương hài hước chia sẻ.
Lần thứ hai hợp tác với Khương Ngọc sau phim Chị Dâu, Lê Khánh chia sẻ: “Nhân vật lần này của Khánh tuy không phải tuyến chính trong Cục Vàng Của Ngoại, mà thuộc một gia đình hàng xóm của bà Hậu, nhưng lại là vai diễn đầy màu sắc và thử thách. Và bài toán lớn nhất là làm sao để nhân vật này kết nối tự nhiên với thế giới xung quanh, đặc biệt là với nhân vật bà Hậu để sự xuất hiện luôn hợp lý, không thừa, không gượng ép trong không khí đời thường của một xóm lao động. Song đó, Diễm của Lê Khánh cũng là một tuyến nhân vật vừa xàm xí, nhí nhố, có lúc hỗn với mẹ, nhưng cũng ẩn chứa những bi kịch riêng. Khánh xem đây là một cơ duyên đáng quý, và rất cảm ơn đạo diễn Khương Ngọc đã tin tưởng trao vai”.
Vắng bóng màn ảnh rộng sau hai năm, việc Băng Di tái xuất với Cục Vàng Của Ngoại cũng nhận được sự quan tâm. Tại đây, nữ diễn viên chia sẻ lí do hai năm qua vắng bóng và vì đâu cô quyết định lựa chọn quay lại trong dịp này: “Đã hai năm không tham gia phim ảnh, xuất hiện trước truyền thông, không phải vì thiếu cơ hội, mà vì Di chỉ nhận lời khi thật sự đồng cảm với nhân vật. Với Di, không cần xuất hiện nhiều hay nổi tiếng hơn, mà quan trọng là được tự hào về những vai diễn mình từng chọn. Cục Vàng Của Ngoại là cái duyên đặc biệt ngay khi anh Khương Ngọc ngỏ lời, Di đồng ý mà chưa cần đọc kịch bản, vì rất nể cách làm phim đầy cảm xúc và riêng biệt của anh. Một lý do nữa khiến Di tham gia dự án chính là má Hương. Dù đã đóng nhiều phim, nhưng đây là lần đầu tiên được diễn chung với má một nghệ sĩ mà Di rất quý mến và luôn mong có cơ hội hợp tác”.
Chưa dừng lại ở đó Băng Di còn hài hước “phốt” đạo diễn Khương Ngọc vì hay hù mình; hay việc nữ diễn viên cần phải đi chữa lành gấp gấp sau khi vừa hoàn thành xong vai diễn mang nhiều tâm lý: “Trước khi quay Cục Vàng Của Ngoại, anh Khương Ngọc hẹn Di nhiều lần để ngồi trò chuyện, phân tích nhân vật rất kỹ. Ảnh cho Di rất nhiều chất liệu và thông tin để hiểu vai diễn. Lúc đó em còn nghĩ: “Ủa đạo diễn gì mà… rảnh dữ vậy?”, vì ảnh dành rất nhiều thời gian cho diễn viên.
Anh Ngọc cứ dặn đi dặn lại: "Em nhớ đi tập thể dục nha, phải có sức khỏe mới quay phim này nổi. Phải chuẩn bị đầy đủ ‘vũ khí’ vô vai cho trọn vẹn". Em nghe mà cũng hơi hoang mang, vì chưa từng làm việc với ảnh, cứ tưởng ảnh đang nghiêm trọng hóa vấn đề.
Nhưng khi vào phim mới thấy, cách làm việc của anh Ngọc rất khác. Có những cảnh trên giấy thì tưởng đơn giản, nhưng khi ảnh phân tích thì mới thấy lớp lang phức tạp đến bất ngờ. Và khi hiểu được rồi, mình lại áp lực vì phải làm sao thể hiện đúng cái tầng cảm xúc đó theo đúng tinh thần của ảnh. Cũng chính vai diễn lần này mang nặng tâm lý, sau khi kết thúc phim, Di đã tham gia khoá tu 7 ngày ở Làng Mai để chữa lành, thoát khỏi nhân vật”.
Thư Đan (vai bé Ti, cục vàng của bà Khanh – Nghệ sĩ Hồng Đào) và Hoàng Anh Panda là hai hot tiktoker sản xuất nhiều nội dung rất được giới trẻ yêu thích cũng đã không giấu khỏi hồi hộp, lo lắng. Phim Cục Vàng Của Ngoại là phim đầu tiên chạm ngõ điện ảnh của Thư Đan, cả hai cùng chia sẻ đây là vai diễn vừa là nỗi lo, vừa là niềm vui và việc được chung với cô Việt Hương, cô Hồng Đào, chị Lê Khánh, anh Khải… là điều chưa từng dám nghĩ tới.
Ngoài ra, buổi showcase, ê-kíp Cục Vàng Của Ngoại cũng đã hé lộ thêm trailer chính thức, những đoạn cắt trong phim gây ấn tượng đã khiến không ít người rơi nước mắt và đã có những lời khen tặng ngay khi vừa trình chiếu xong. Đặc biệt, buổi showcase còn mang đến nhiều hình ảnh hậu trường chân thực nơi người xem cảm nhận được tinh thần lao động nghiêm túc nhưng cũng đầy cảm xúc của cả ê-kíp. Cũng trong đoạn clip hậu trường, sơ đồ về các tuyến nhân vật, mối quan hệ của các thế hệ đã được hé lộ giúp khán giả có cái nhìn rõ nét hơn về các tuyến truyện và chiều sâu cảm xúc mà bộ phim mang lại.
Đạo diễn Khương Ngọc cho biết, anh xây dựng hai nhân vật trung tâm là hai người bà do Việt Hương và Hồng Đào đóng. Đây là hai nhân vật được xem là biểu tượng cho hai thế hệ và hai cách nuôi dạy con cháu khác nhau, đã trở thành trục xoay cảm xúc cho toàn bộ phim.
Bà Hậu (Nghệ sĩ Việt Hương) là trục cảm xúc chính của bộ phim - người phụ nữ đơn thân, buộc lòng cất sổ sách kế toán vào góc tủ, mở xe bán cà phê bình dân để vừa có thể trang trải cuộc sống, vừa có thể dành thời gian chăm sóc cho cháu ngoại từ khi mới lọt lòng. Bà Hậu thương cháu bằng tất cả những gì bà có, đó là sự chăm sóc tỉ mỉ, sự lo lắng, khô cứng quá mức dường như bị ảnh hưởng nghề nghiệp bà từng theo đuổi. Nhưng chính tình thương ấy, khi đi quá giới hạn, lại trở thành một chiếc "lồng mềm" khiến đứa cháu gái tuổi teen cảm thấy ngột ngạt và muốn vùng thoát.
Su (Lâm Thanh Mỹ đóng) cháu ngoại bà Hậu là một cô bé 16 tuổi đầy cảm xúc, thông minh và nhạy cảm. Dẫu được bà ngoại bảo bọc nhưng với tính cách được bồi dưỡng trong cuộc sống hiện đại áp lực đồng tiền tăng cao nên Su dần hình thành tính cách tự lập từ nhỏ, mong muốn được thoải mái làm những điều mình thích, thoát khỏi sự ngột ngạt bởi sự quản thúc xuất phát từ tình thương của ngoại.
Lời trải lòng giản dị của bé Su trong đoạn clip hậu trường: “Từ nhỏ đến lớn ở với Ngoại, chắc chắn Ngoại là người thương Su nhất. Ngoại rất gần gũi, ngoại luôn ở đó, cái gì cũng làm cho mình” và “Đôi khi lời nói của Su gắt gỏng, người ngoài nghe nghĩ chắc là Su hỗn với ngoại nhưng thật ra Su rất là thương” chạm đến trái tim, bởi vì những ngột ngạt khó chịu, u uất không có tìm được sự thấu hiểu nên những lời nói ngọt ngào dần dà trở nên nghẹn đắng không thể thốt lên.
Cục Vàng Của Ngoại là dự án phim điện ảnh mới nhất do Khương Ngọc làm đạo diễn và 856 Pictures, PVH Star, V Pictures sản xuất và CJ CGV phát hành. Lấy cảm hứng từ những lát cắt chân thực của đời sống gia đình Việt Nam, đặc biệt là mối quan hệ thiêng liêng giữa Bà - Con và Cháu. Bộ phim không chỉ đơn thuần là một câu chuyện điện ảnh, mà còn là một lát cắt đầy cảm xúc về ký ức tuổi thơ, tình bà cháu, và những nếp sống bình dị của người lao động đô thị. Qua bộ phim, ê-kíp mong muốn gửi gắm một thông điệp nhân văn về sự sẻ chia, yêu thương và những giá trị gia đình bất biến theo thời gian. Phim sẽ được khởi chiếu tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc vào 17 tháng 10 năm 2025. Suất chiếu sớm vào lúc 18h ngày 16-10.