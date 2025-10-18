‏Hậu trường 'Cải Mả': Hoàng Phúc dầm mưa, khóc thật giữa đêm quay ám ảnh

Mới đây, ê-kíp phim điện ảnh “Cải Mả” đã tiếp tục hé lộ những hình ảnh hậu trường. Trong đó, tâm điểm chú ý lần này không còn xoay quanh những tranh cãi về dàn cast mà là sự trở lại của diễn viên Hoàng Phúc sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.
Trong “Cải Mả”, Hoàng Phúc hóa thân thành ông Quang - người đứng đầu dòng họ Đỗ, vừa quyền uy, vừa chất chứa nhiều bí mật. Dưới ông là ba anh chị em ruột: ông Minh (Kim Long đóng) - người anh bí ẩn trở về sau nhiều năm biệt tích, cô Chánh (Kiều Trinh đóng) - người phụ nữ chịu nhiều khổ cực, và ông Đại (Hoàng Mèo đóng) - người con út an phận, đảm nhận việc trông coi nhà từ đường.
Câu chuyện bắt đầu khi gia tộc họ Đỗ liên tiếp gặp những tai nạn kỳ lạ, khiến họ tin rằng tổ tiên đang quở trách vì bị bỏ bê phần mộ. Bốn anh em cùng con cháu buộc phải trở về quê để thực hiện nghi lễ cải táng, và từ đây những bí mật rùng rợn dần được hé lộ.
Trong quá trình quay, Hoàng Phúc chia sẻ, cảnh khiến anh không thể quên là phân đoạn ông Quang ngồi khóc dưới mộ giữa mưa đêm: “Đó là cảnh cao trào nhất của phim, nhân vật trải qua nỗi đau tột cùng. Cảnh chỉ dài vài phút nhưng chúng tôi phải quay suốt đêm giữa trời mưa lạnh để đạt được cảm xúc tốt nhất”.
Theo nam diễn viên, ê-kíp phải tạo mưa nhân tạo liên tục trong khi nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, anh vẫn hoàn thành cảnh quay với tinh thần chuyên nghiệp, không than vãn: “Tôi xem việc rèn luyện thể lực như một phần của nghề diễn. Cơ thể khỏe giúp tôi chịu được áp lực và tập trung hoàn toàn vào nhân vật”.
Đạo diễn phim cho biết, chính sự kỷ luật và sức bền của Hoàng Phúc đã mang lại cảm xúc chân thực cho cảnh quay: “Đêm quay cảnh mưa, cả ê-kíp đều lo vì thời tiết lạnh và cảnh kéo dài. Nhưng anh Phúc không than một lời, chỉ tập trung diễn. Anh ấy khóc thật, run thật giữa mưa, và chính cảm xúc thật đó khiến cảnh quay trở nên ám ảnh và chân thực. Đó là tinh thần của một nghệ sĩ sống chết vì vai diễn”.
Nam diễn viên Hoàng Phúc cũng cho biết thêm về lý do anh nhận lời tham gia “Cải Mả” là vì nhân vật ông Quang mang nhiều lớp tâm lý phức tạp, khác biệt hoàn toàn so với những vai anh từng đảm nhận.
“Nhân vật lần này mang đến cho tôi cảm giác rất lạ. Vừa gai góc, vừa đời, lại có chiều sâu cảm xúc. Với tôi, mỗi vai diễn đều như vai đầu đời. Tôi luôn bước vào với tâm thế háo hức và trọn vẹn nhất” - anh nói.
“Cải Mả” là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại tâm linh - gia tộc, đan xen yếu tố nhân quả và kịch tính. Phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm rùng rợn nhưng vẫn đậm tính nhân văn. Vai diễn ông Quang được kỳ vọng sẽ là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của Hoàng Phúc, đánh dấu màn tái xuất mạnh mẽ sau 3 năm anh vắng bóng.
Phim “Cải Mả” sẽ có suất chiếu sớm từ 19 giờ ngày 29 và 30/10, chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 31/10/2025.