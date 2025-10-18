‏Hậu trường 'Cải Mả': Hoàng Phúc dầm mưa, khóc thật giữa đêm quay ám ảnh

‏Mới đây, ê-kíp phim điện ảnh “Cải Mả” đã tiếp tục hé lộ những hình ảnh hậu trường. Trong đó, tâm điểm chú ý lần này không còn xoay quanh những tranh cãi về dàn cast mà là sự trở lại của diễn viên Hoàng Phúc sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.‏

‏Diễn viên Hoàng Phúc là cái tên quen thuộc với khán giả phim truyền hình.

‏Trong “Cải Mả”, Hoàng Phúc hóa thân thành ông Quang - người đứng đầu dòng họ Đỗ, vừa quyền uy, vừa chất chứa nhiều bí mật. Dưới ông là ba anh chị em ruột: ông Minh (Kim Long đóng) - người anh bí ẩn trở về sau nhiều năm biệt tích, cô Chánh (Kiều Trinh đóng) - người phụ nữ chịu nhiều khổ cực, và ông Đại (Hoàng Mèo đóng) - người con út an phận, đảm nhận việc trông coi nhà từ đường.‏