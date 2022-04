Hậu quả của việc không thắt dây an toàn khi ngồi ghế sau trên ô tô

Khảo sát về tình trạng nhiều người ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ cho biết, theo kết quả điều tra, cứ 5 người ngồi ghế sau thì có đến 4 người không sử dụng dây an toàn. Lý do được nhiều người đưa ra đó là bởi họ cảm thấy việc này không cần thiết, và việc ngồi ở hàng ghế sau an toàn hơn so với các hàng ghế trước.

Hậu quả khó lường khi không thắt dây an toàn ghế sau tài xế cần biết