Hậu ly hôn, vợ cũ bỗng biến mất

Yêu nhau gần chục năm, từ thời còn là sinh viên, rồi trải qua bao thăng trầm gây dựng sự nghiệp, chúng tôi cưới nhau, cứ tưởng là sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân đó kết thúc trong ngỡ ngàng của cả bạn bè, gia đình.

Trong mắt một số người thân, việc chưa con cái giúp chúng tôi giải quyết ly hôn nhanh gọn hơn nhưng với tôi đó chính là niềm nuối tiếc. Nhiều lúc tôi đã nghĩ giá mà có một đứa trẻ, có thể chúng tôi sẽ có trách nhiệm hơn, suy nghĩ kỹ hơn và kiên nhẫn hơn để vẫn là một gia đình, thay vì dễ dàng ra tòa bởi lý do không hợp về lối sống.

Từ ngày ly hôn, tôi không có lý do gì để liên lạc, hỏi thăm vợ cũ. Tuy nhiên vì tò mò, tôi có ghé trang cá nhân của cô ấy, xem tình hình thế nào. Lạ một điều là tôi không thấy bất cứ hoạt động gì của vợ cũ, không còn những hình ảnh thường xuyên chia sẻ đi cà phê chỗ này chỗ nọ, mua hoa hay nấu nướng. Cứ nghĩ vợ cũ vẫn còn mệt mỏi sau cuộc chia tay, tôi không nhắn hỏi.

Một hôm như thói quen tôi lại tìm kiếm tên vợ, để rồi chẳng có kết quả nào hiển thị nữa. Tôi thở dài, coi chuyện vợ chặn mình là chuyện tất nhiên.

Bẵng đi cho đến một ngày, bạn cô ấy hỏi thăm tôi, xin địa chỉ nhà mới của vợ, tôi bối rối. Hóa ra cô ấy đã chuyển nhà, thay đổi luôn số điện thoại và cũng đã xóa mạng xã hội.

Bạn bè, người quen của 2 chúng tôi đều không biết vợ cũ tôi thế nào. Có hỏi thăm họ cũng trả lời một câu giống nhau: "Lâu lắm rồi không gặp Quỳnh Anh". Trong lòng tôi bỗng lo lắng, mà hỏi bên nhà vợ thì tôi không dám. Tôi nhận ra một khoảng trống khủng khiếp bao trùm. Vợ cũ đã không còn hiện diện và tôi có thể sẽ mãi mãi không bao giờ gặp cô ấy được nữa.

Một người bạn của tôi nói, có thể vợ cũ của tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào cuộc hôn nhân này, bị bàn ra tán vào và việc cô ấy không còn xuất hiện chính là muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi, để bắt đầu lại hoặc để chữa lành những vết thương lòng.

Tôi nghĩ về nhiều lần cô ấy im lặng trong suốt thời gian chúng tôi chung sống. Không cằn nhằn, không khóc lóc để gây chú ý, tôi chỉ thấy vợ rất trầm lặng và chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, văn minh. Tự nhiên bây giờ sự im ắng đó khiến tôi đâm lo, dù tôi chẳng còn là chồng cô ấy nữa.

Giờ đây, cô ấy ở đâu, sống ra sao? Tôi không biết, và cũng không còn quyền để biết. Dò hỏi mãi tôi mới được một người bạn tiết lộ, cô ấy dạo này rất trẻ đẹp, tới phòng tập yoga mỗi ngày và vẫn làm việc hăng say. Thậm chí cô ấy còn học piano thêm vào cuối tuần. Tôi vừa vui vừa thấy len lỏi một nỗi khó chịu. Tại sao cô ấy bằng mọi cách phải đóng cửa thông tin với tôi, dù sao chúng tôi cũng từng là vợ chồng bao năm chứ không hề ít ỏi.

Nhưng tôi đòi hỏi gì được nữa, cô ấy giờ là người tự do, tôi cũng vậy. Dáng vẻ chăm chỉ, say mê, từng cùng tôi đi qua những năm tháng thăng trầm, có lẽ tôi mãi mãi không còn thấy được nữa. Ly hôn chính là đứt đoạn, chính là bỏ lỡ những gì dở dang vun đắp.

Tôi đã có một bài học lớn, dù rằng đồng thuận ký vào tờ đơn ly hôn và cứ ngỡ rằng mình sẽ tự do, nhẹ nhõm, nhưng tôi đã phải hối tiếc.