Hậu bối nam 'mượn rượu tỏ tình' với thành viên 2PM giữa đêm

Wooyoung tiết lộ rằng Young K còn liên tục chèn những từ ngữ nhạy cảm khi khi nói chuyện điện thoại. Young K chỉ chịu cúp máy sau khi Wooyoung trấn an: "Được rồi, anh cũng thích em, sau này sẽ liên lạc với cậu nhé. Hyung rất tiếc."

Thế nhưng chỉ ít giờ sau, ngay lúc 7 giờ sáng, Young K (vẫn say xỉn) lại tiếp tục gọi điện:

Young K: Hyung, em vẫn đang ở Itaewon đây. Hyung, em luôn chờ đợi anh, em muốn làm nhạc với anh. Hyung, tại sao anh không gọi cho em? Em rất thích anh mà.

Lúc này Wooyoung chỉ trả lời qua loa và cúp máy. Và thế là Young K tiếp tục gọi một lần nữa, tiếp tục thổ lộ mình thích Wooyoung.

Khi nghe tiền bố kể lại câu chuyện trước đông đảo người hâm mộ, Young K tỏ ra rất xấu hổ. Dù vậy anh vẫn nói: "Anh ấy vẫn đến concert của chúng tôi đấy thôi! Tôi không xấu hổ chút nào hết!"