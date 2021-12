Hạt trưởng kiểm lâm gác chân lên bàn làm đơn xin từ chức

Your browser does not support the audio element.

Ngày 10/12, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã nhận được đơn xin từ chức của ông Lê Văn T. - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk R'lấp. Ông T. là nhân vật trong hình ảnh gác chân lên bàn làm việc xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Hiện đơn xin từ chức của ông Lê Văn T. đang được xử lý theo đúng quy trình.