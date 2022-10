Harry Styles bị khán giả quá khích ném chai vào vùng nhạy cảm

Giọng ca As It Was bất ngờ, tỏ ra khó chịu khi bị tấn công. Anh nhăn mặt và nói trong micro: "Thật không may", trước khi tiếp tục trò chuyện về thời tiết ở thành phố Windy.

Video ghi lại cảnh này đã lan truyền mạnh mẽ trên Twitter và trở thành đề tài được nhắc nhiều nhất show nhạc, hơn cả phần biểu diễn của nam ca sĩ. New York Post nhận định đây là việc đáng lo ngại, không phải trò vui.



Harry Styles bị khán giả ném chai vào vùng nhạy cảm trên sân khấu. Ảnh: New York Post.