Harry phản pháo

Ngày 4/4, The New York Post đưa tin Sentebale, tổ chức từ thiện do Công tước xứ Sussex đồng sáng lập vào năm 2006, đang bị Ủy ban Từ thiện Anh điều tra về những cáo buộc do tiến sĩ Sophie Chandauka - chủ tịch Sentebale, đưa ra.

“Cơ quan quản lý các tổ chức từ thiện tại Anh và xứ Wales mở cuộc điều tra xem xét những lo ngại liên quan đến tổ chức từ thiện Sentebale. Ủy ban từ thiện liên hệ trực tiếp các bên liên quan để thu thập bằng chứng, đánh giá mức độ tuân thủ của tổ chức từ thiện, cũng như người quản lý đối với nghĩa vụ pháp lý”, tuyên bố ngày 3/4 của Ủy ban Từ thiện Anh.