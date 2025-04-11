Harry Kane tính cửa chia tay Bayern về với Barcelona

Theo thông tin được tờ Sport của Tây Ban Nha đăng tải, đội bóng xứ Catalan đang xem xét nghiêm túc khả năng chiêu mộ đội trưởng tuyển Anh Harry Kane bằng cách kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu euro trong thỏa thuận hiện tại giữa anh và nhà vô địch Bundesliga.

Nguồn tin cho biết Barcelona đã theo dõi sát sao tình hình của Kane tại Đức và xem đây là cơ hội hiếm có để mang về một trung phong đẳng cấp thế giới với mức giá “hợp lý” so với mặt bằng chung. Mức phí giải phóng 65 triệu euro được đánh giá là không quá cao cho một cầu thủ có tầm ảnh hưởng và hiệu suất ghi bàn ấn tượng như Kane. Nếu thương vụ thành hiện thực, đây là một trong những bản hợp đồng lớn nhất của Barca kể từ sau thời Lionel Messi rời đi.

Từ khi gia nhập Bayern Munich vào mùa hè năm 2023, Harry Kane đã nhanh chóng hòa nhập và chứng minh giá trị của mình tại nước Đức. Chỉ sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh đã ghi được 22 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo, một thành tích khiến anh trở thành chân sút chủ lực không thể thay thế của Hùm xám xứ Bavaria. Phong độ ổn định và khả năng dứt điểm toàn diện của anh đã giúp Bayern duy trì vị thế thống trị tại Bundesliga cũng như trở thành ứng cử viên nặng ký ở Champions League.