Hari Won thách Trấn Thành luyện thanh, có thế cũng xôn xao!

Trấn Thành là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt

Mới đây, kênh YouTube của Trấn Thành đăng tải video luyện tập thanh nhạc gây sự chú ý. Trong đoạn clip, Hari Won "tố" ông xã mỗi ngày đều tập hát 3 tiếng đồng hồ nên lần này, cô muốn đưa ra thử thách thử tài xướng âm.

Hari Won ra kèo thử thách Trấn Thành luyện thanh nhạc

Chưa hết, Hari Won còn đưa "kèo thơm" nếu Trấn Thành làm được sẽ nhận một nụ hôn, còn nếu sai cô sẽ được tiền. Trước thử thách của bà xã, Trấn Thành đồng ý "chiều" và trổ tài luyện giọng "Đô Rê Mi Fa Sol".