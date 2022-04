Hấp bánh bao bằng nồi chiên không dầu, kết quả 'ném chó, chó chết'

Your browser does not support the video tag.

Video: Cố chấp "cứu" bánh bao hấp bằng nồi chiên không dầu và cái kết.

Những bánh bao sau khi nướng qua nồi chiên không dầu trông vàng ruộm khá đẹp mắt. Thế nhưng chúng cứng tới nỗi đập bôm bốp trên bàn gỗ cũng không sao.

Ngay cả khi, nữ chính ném thẳng vào tường, bật ra lăn lóc trên sàn nhà cũng... vẫn cứng tới nỗi không hề lay chuyển.

Điều này đủ để mọi người cảm nhận được độ cứng của những chiếc bánh là như thế nào. Nếu không nhìn hình ảnh, chắc nhiều người còn nghĩ khổ chủ đang ném đá xuống sàn cũng nên.



Thành phẩm bị ném lăn lóc ra sàn nhà vẫn "không đổi sắc" cơ mà.