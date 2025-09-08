Hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm mở màn Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025

09/08/2025 09:36

Sáng 9/8, Lễ khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 đã diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trông không khí hào hùng của những ngày tháng Tám.

Sáng 9/8, Lễ khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì đã diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), mở màn bằng màn diễu hành hoành tráng của các đoàn nhạc trong nước và quốc tế.

Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn ra ngày 9 và 10/8/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh các dàn nhạc, phần xuất hiện của lực lượng mô tô hộ tống thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đặc biệt là khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã khiến đông đảo người dân và du khách thích thú.

Đây là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Ngoài 2 đoàn nhạc của nước chủ nhà Việt Nam, có 6 nước cử đoàn tham dự nhạc hội gồm Lào, Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia và Saudi Arabia. Lễ khai mạc và chương trình diễn diễu quanh bờ hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào lúc 8h ngày 9/8/2025. Chương trình hòa nhạc Kèn diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 10/8/2025.

