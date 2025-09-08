Hào hùng với màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm mở màn Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025

Sáng 9/8, Lễ khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì đã diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), mở màn bằng màn diễu hành hoành tráng của các đoàn nhạc trong nước và quốc tế.

Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn ra ngày 9 và 10/8/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh các dàn nhạc, phần xuất hiện của lực lượng mô tô hộ tống thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đặc biệt là khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã khiến đông đảo người dân và du khách thích thú.