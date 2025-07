Hành vi người dùng công nghệ đang dần thay đổi theo xu hướng sản phẩm AI in All

Thị trường sản phẩm công nghệ tháng 8 tiếp tục đón thêm nhiều tân binh mới trong việc đón đầu xu hướng người dùng về thiết bị AI in All. Trong đó, ngoài thị trường hè còn là để đón đầu mùa mua sắm back to school đầy sôi động.

Xu hướng AI in All phổ cập lên nhiều sản phẩm, từ phổ thông đến cao cấp



Đó là tín hiệu đáng ghi nhận của thị trường khi thiết bị công nghệ ngày càng được AI hóa hơn, bên cạnh tiết kiệm hơn cho chi tiêu của người dùng với nhiều tính năng cải tiến.



Cùng với thị hiếu mua sắm dần thay đổi, các hãng cũng đã đẩy mạnh nâng cấp vượt trội hơn cho khách hàng 'đa nhiệm', như đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng với một chi phí hợp lý. Xu hướng điện thoại AI giá tốt nhiều tính năng đang được ưa chuộng. Ảnh minh họa: My Phan. Nhận định xu hướng mới, ông Phong Lê – Giám đốc Kinh doanh HONOR cho biết, thị trường sẽ tiếp tục có thêm sức bật với việc tích hợp AI vào các thiết bị phổ thông là một trong những mục tiêu trọng tâm.



“Chúng tôi tin rằng AI không còn là đặc quyền của các dòng flagship mà còn với dòng phổ thông. Điển hình như với HONOR X6c vừa ra mắt, người dùng phổ thông cũng có thể tận hưởng trải nghiệm thông minh vượt trội. Đây là minh chứng cho cam kết của HONOR trong việc phổ cập công nghệ hiện đại đến với mọi tầng lớp người dùng Việt Nam”, ông Phong nhấn mạnh.



Với mảng laptop, đại diện ASUS cho biết, hiện xu hướng mua laptop đi học 2025 sẽ ưu tiên mỏng nhẹ, AI, pin lâu đang là “combo” được săn đón.



Chia sẻ về hành vi người dùng, ông Eric Lee - Tổng giám đốc ASUS khu vực Đông Nam Á nhận định, hiện nay đang hình thành một nhóm người dùng mới có xu hướng lựa chọn những mẫu laptop “AI-ready”, ưu tiên thiết bị có phần cứng sẵn sàng cho các AI trong thời gian tới. Laptop gaming cơ động AI đang được nhiều bạn trẻ săn đón cho xu hướng AI in All. Ảnh minh họa: Quỳnh Anh. Trên thực tế, ngay cả khi chưa dùng đến các tính năng AI, người dùng vẫn hưởng lợi từ kiến trúc hiện đại của laptop AI như hiệu năng mượt mà hơn, thời lượng pin lâu hơn, cải thiện chất lượng hình ảnh/âm thanh khi học online và bảo mật được tăng cường", ông Eric Lee chia sẻ thêm.



“Chúng tôi đang nhận thấy sự chuyển dịch rõ rệt tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam, khi laptop tích hợp AI bắt đầu thu hút sự quan tâm thực sự, nhất là ở phân khúc cao cấp. Kể từ khi ASUS ra mắt Copilot+ PC đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 7/2024, thị phần laptop Windows tích hợp AI đã tăng gấp 5 lần”, ông Eric Lee cho biết dựa theo số liệu trích từ Microsoft Activation Data.



Trong khi đó, MSI tiếp tục mang đến thị trường sản phẩm AI laptop dành cho gaming như là một lợi thế, vốn đã được cộng đồng đón nhận tốt thời gian. Dải sản phẩm liên tục bổ sung cải tiến chính là minh chứng để MSI từng bước thu hút người dùng với thị hiếu mới. Sự kết hợp giữa thương hiệu và nhà bán lẻ tiếp tục mang đến thị trường nhiều làn gió mới trong mùa mua sắm sắp tới. Ảnh minh họa: Minh Nhật. Không chỉ MSI tăng cường sự hiện diện, mà ASUS ROG cũng đã có bước đi mới hơn khi mở rộng không gian trải nghiệm cho người dùng thông qua ROG Exclusive Store đầu tiên tại Việt Nam với nhiều phong cách dành cho xu hướng chuyển dịch của người dùng năng động.



Bán lẻ tăng cường đón nhận xu hướng mới sản phẩm AI in All từ người dùng



Cùng với việc mở rộng của các hãng công nghệ, chuỗi bán lẻ cũng được xem là đang từng bước chuyển dịch để mang đến thị trường nhiều cái mới mẻ hơn.



Cụ thể, FPT Shop ngoài ưu đãi cho gói sản phẩm AI Laptop, AI Smartphone còn tặng kèm SIM FPT để người dùng học sinh sinh viên dễ dàng hơn khi khám phá những tiện ích mà internet mang lại. Chuỗi này thậm chí còn bắt tay MindX mang đến ưu đãi đặc biệt, tiếp sức ‘Tân Bling’ làm chủ công nghệ thời AI thông qua voucher ươm mầm tri thức thời 4.0 tặng kèm. Thiết bị AI in All đang được giới trẻ đón nhận vì sự tiện lợi, đa nhu cầu. Ảnh minh họa: Internet. Nhận thấy nhu cầu lớn của người dùng về laptop AI, ASUS từ sớm cũng đã phối hợp cùng các hệ thống như CellphoneS, An Phát, Phong Vũ, Hacom để triển khai không gian trải nghiệm ASUS AI Innovation Hub. Từ việc lắng nghe phản hồi thực tế từ người dùng, hãng cũng đã xây dựng danh mục laptop phù hợp với từng nhóm học sinh - sinh viên, giúp việc lựa chọn trở nên dễ dàng và sát với thực tiễn. Với chuỗi 24hStore, nhân dịp sinh nhật lần thứ 10, ngoài ưu đãi từng giai đoạn, toàn bộ khách hàng sở hữu AI Smartphone đều có thể tham gia chương trình đặt trước để nhận quà tri ân cho các thương hiệu điện thoại, tai nghe... Bên cạnh đó, học sinh sinh viên và tài xế công nghệ còn được tặng kèm voucher trị giá đến 500.000 đồng. Với người dùng trẻ cũng có thể chọn chính sách trả góp 0% khi sở hữu iPhone VN/A chỉ với 30% trả trước cho chính sách thanh toán linh hoạt trong 6 - 12 tháng và bảo hành 1 đổi 1.