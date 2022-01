Hành vi của ông Lê Tùng Vân - Tịnh thất Bồng Lai được tính toán tinh vi như thế nào?

Ông Lê Tùng Vân

Mạo danh Hòa thượng, sư cô, chú tiểu

Liên quan đến vụ "Tịnh thất Bồng Lai lợi dụng tôn giáo, từ thiện để trục lợi", ngày 5/1, Công an tỉnh Long An, đã khởi tố vụ án và tiến hành điều tra đối với ông Lê Tùng Vân về các tội gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và loạn luân.

Trao đổi với PV, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cho biết, ông mới nghe thông tin trên báo chí phản ánh về việc Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án và điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai".

Theo Hòa thượng Thích Minh Thiện, chắc chắn cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ các hành vi và có đầy đủ bằng chứng nên đã tiến hành khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi loạn luân liên quan đến ông Lê Tùng Vân đang được điều tra, Hòa thượng Thích Minh Thiện cho hay, như báo chí có phản ánh thì cơ quan điều tra đã có kết quả giám định ADN của ông Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tịnh thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Do đó, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra.

"Tôi nghĩ chắc chắn cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm ở đây", Hòa thượng Thiện nêu.

Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An cho biết đã nhiều lần ông trả lời báo chí và có văn bản gửi các cơ quan chức năng khẳng định, "Tịnh thất Bồng Lai", sau đổi tên thành "Thiền Am bên bờ vũ trụ" không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo theo quy định của pháp luật.