Hành trình xuyên đêm của báo in từ nhà xưởng tới tay bạn đọc

Trong hình là bản in kẽm (phôi báo) khi đã được đi qua máy ghi và máy hiện. Sau quá trình này, những phần tử không cần thiết trên báo đã bị hủy, chỉ còn ảnh và chữ được giữ lại.

Những trang báo đã được thiết kế hoàn chỉnh được chuyển thành phim in thông qua hệ thống CTP (Computer to Plate), sau đó in lên tấm bảng bằng nhôm có phủ lớp nhạy sáng.

Trước 20h, bản thiết kế được gửi tới xưởng in Công ty Cổ phần In Công Đoàn Việt Nam (KCN Nam Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm). Phòng chế bản là bộ phận đầu tiên tiếp nhận file in từ các báo.

9h sáng tại văn phòng làm việc Báo Lao động (Hà Nội), ban biên tập và thư ký tòa soạn thực hiện kiểm tra lần cuối cho sản phẩm báo in chuẩn bị xuất bản vào ngày hôm sau.

21h, máy in bắt đầu chạy sau khi các phôi báo được lắp đặt. Bộ phận máy in cuộn có tất cả 8 người, trong đó, có một kíp 3 người làm ban ngày chuyên vệ sinh và bảo dưỡng máy.

Còn kíp ban đêm có 5 người, cùng nhau làm việc tới khi in xong toàn bộ các số báo. Xưởng in này là nơi cho "ra lò" những sản phẩm báo in đến từ nhiều tòa soạn: Sức khỏe đời sống, Lao động...

Sản phẩm in ấn đầu tay ra lò, những công nhân thuộc bộ phận máy in cuộn trực tiếp kiểm tra in ấn, màu sắc để đảm bảo chất lượng cho tờ báo.

Ông Nguyễn Quang Toản (nhân viên bộ phận máy in cuộn) cho biết, tốc độ in ấn của máy móc rất nhanh. Bản in chạy theo dây chuyền, khi đó mỗi người trong xưởng đảm nhận một nhiệm vụ: kiểm tra màu, kiểm tra bố cục, người xếp báo, buộc báo...

"Với mỗi tòa soạn chúng tôi thường chỉ mất 30 phút - 1 tiếng để hoàn tất công đoạn in trên máy cuộn. Bởi vậy việc kiểm tra phải được thực hiện song song tránh xảy ra lỗi", ông Toản nói.