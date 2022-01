Hành trình xóa sổ băng nhóm cướp đêm liều lĩnh

Các đối tượng gồm Đào Duy Long, Trần Quang Thắng, Nguyễn Phụ Dũng (cùng SN 2004); Phạm Huy Hoàng, Lưu Bá Dương (SN 2006), Nguyễn Minh Hiếu (cùng SN 2006, ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Nguyễn Thúc Đạt (trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) gửi đến Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cẩm Giàng, tố cáo việc đã bị một nhóm đối tượng dùng hung khí cướp tài sản trong đêm… Trước sự manh động của đối tượng gây án, để nhanh chóng bắt giữ đối tượng trả lại sự bình yên cho địa bàn, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an huyện Cẩm Giàng, Đội Cảnh sát hình sự đã lập án đấu tranh.