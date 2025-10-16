Hành trình Tự hào Việt Nam của DTAP

Đêm trình diễn tại Phú Thọ

Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen danh dự ghi nhận những đóng góp của chiến dịch "Hành trình Tự hào Việt Nam" – hoạt động thuộc dự án âm nhạc Made in Vietnam của nhóm, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của DTAP trong việc lan tỏa tinh thần dân tộc và khơi gợi niềm tự hào Việt Nam qua âm nhạc, đồng thời đánh dấu vai trò tiên phong của nhóm trong việc kết nối thế hệ trẻ với các giá trị văn hóa truyền thống.

Khởi hành từ TP HCM ngày 19-8 và kết thúc tại Hà Nội ngày 2-9, Hành trình Tự hào Việt Nam là chiến dịch âm nhạc xuyên Việt của DTAP, do Công ty VMAS phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Hành trình được thực hiện với mong muốn tái hiện hình ảnh "đoàn văn công", mang âm nhạc đến gần với đồng bào, kể câu chuyện về lịch sử, tri ân thế hệ đi trước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Đoàn đã đi qua 8 tỉnh, thành dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh như Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ, mang đến các chương trình biểu diễn tại những địa danh gắn liền với lịch sử và văn hóa, tiêu biểu như Tháp Nghinh Phong (Đắk Lắk), công viên bờ sông Hàn (Đà Nẵng), Nghinh Lương Đình (Huế) hay Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội).