Hành trình truy tìm kẻ hiếp dâm, sát hại cháu bé 12 tuổi (P cuối): Kẻ ác sau cơn say

Sáng sớm, ông T sang nhà con trai, ở khoảng sân vắng vẻ vẫn thấy chiếc xe đạp của cô cháu gái dựng im lìm. Ông T bước vào nhà, trên chiếc giường buông màn kín mít, cô cháu gái dường như vẫn nằm ngủ. Nhẹ nhàng lật tấm chăn lên, ông T sững sờ khi thấy cháu gái đã bất động.



Bất minh



Lý Văn Cao 46 tuổi, anh ta sống cách nhà nạn nhân N chỉ tầm 200 mét. Xét về quan hệ, Cao có họ xa với gia đình cháu N. Tại địa phương, Cao nổi tiếng là người "hay rượu". Anh ta có thể uống triền miên mỗi ngày.



Lúc thì Cao uống ở nhà, khi lại qua hàng xóm. Có nhân chứng kể, nhiều lần phát hiện Cao lên căn nhà hoang ngay sau lưng nhà cháu N và uống rượu một mình. Thậm chí, có đêm gã ngủ luôn lại sau khi say.



Khi các trinh sát Công an tỉnh Lạng Sơn tìm hiểu về Cao, các anh nhận thấy người này có nhiều điểm bất minh.



Vào thời điểm vụ án xảy ra, Cao sống cùng cô con gái, vợ anh ta thì đi làm ăn xa, lâu chưa về.



Tối 11/1/2019, sau khi ăn cơm, uống rượu, Cao lên giường ngủ. Sáng ra, con gái Cao vẫn thấy anh ta ngủ tại nhà. Tuy nhiên, quãng thời gian từ khoảng 22 – 24h hôm đó Cao đi đâu, làm gì thì không rõ.



Khi được gọi hỏi, Cao khai ngủ tại nhà, nhưng các trinh sát muốn làm rõ khoảng thời gian lúc nửa đêm thì Cao trả lời mâu thuẫn, ngập ngừng.



Lúc này, qua quan sát, các điều tra viên nhận thấy ở mu bàn tay Cao có vết thương, giống như bị ai đó cào cấu. Cao nói, đấy là do anh ta ngã xe. Tất nhiên, qua con mắt nghiệp vụ, các điều tra viên biết Cao đang khai "láo".



Bằng linh cảm nghề nghiệp, lực lượng phá án tin rằng, Cao chính là đối tượng khả nghi nhất.

Tiếng chửi thề trong đêm



Linh cảm là vậy, thế nhưng các điều tra viên chưa thể thu thập được bằng chứng nào có giá trị nhằm chứng minh hành vi phạm tội của Cao.



Vào thời điểm đám tang của cháu N diễn ra, hàng xóm trong thôn đến rất đông, vừa là để giúp đỡ, vừa để chia buồn cùng gia đình. Vậy nhưng, Cao dù là họ hàng xa, lại cận kề bên canh đã không sang. Cả ngày hôm đó, Cao luẩn quẩn trong nhà, thái độ rất khác lạ. Thập chí, nhiều người gọi Cao đến giúp, gã cũng từ chối.



Biểu hiện này của Cao không qua khỏi con mắt tinh tường của đội ngũ trinh sát đã giăng sẵn. Nó thêm một lần nữa củng cố nghi ngờ về việc Cao dính líu tới cái chết của cháu N là có cơ sở.



Vết thương trên mu bàn tay Cao chắn chắn là vết cào, vậy tại sao gã cứ khẳng định đó là do say rượu, ngã xe máy. Cao đang giấu giếm điều gì đàng sau lời khai bất nhất trên?



Lúc này, các trinh sát thu được một thông tin giá trị. Một nhân chứng cho hay, nửa đêm 11/1 chị này đang ngủ bỗng nghe có tiếng ai đó chửi thề. Khi mở cửa ngó ra thì nhận ra đó là tiếng chửi của Cao.



Vậy là, thêm một chi tiết nữa cho thấy, mặc dù ngủ ở nhà từ 20h, nhưng khoảng thời gian nửa đêm, Cao có ra khỏi nhà. Ban chuyên án quyết định phải lấy bằng được mẫu tóc của Cao để giám định, nhằm tìm ra bằng chứng khoa học về việc hắn có mặt tại hiện trường đêm 11/1.



Tất nhiên, các biện pháp nghiệp vụ đã được áp dụng để tránh Cao nghi ngờ rồi bỏ trốn hoặc có hành động "dại dột".



Trong suốt thời gian đợi kết quả giám định, nhiều tổ trinh sát được bố trí ém xung quanh nhà Cao một cách bí mật.



Cuối cùng, kết quả trưng cầu giám định cho thấy, tóc của Cao và mẫu tóc thu được trên giường ngủ của cháu N khi vụ án xảy ra có ADN trùng nhau, là của 1 người. Lệnh bắt Cao được lập tức thực thi.



Mặc dù rất cố gắng tìm cách bỏ trốn, nhưng Cao đã bị các trinh sát quật ngã, áp giải về trụ sở công an.



Đê hèn



Gã đàn ông gần 50 tuổi mặt cúi gằm trước các điều tra viên, Cao biết, anh ta không thể chối tội nên đã khai nhận.



Theo đó, Cao rất hay đi qua nhà cháu N. Cao biết buổi tối, cháu N ngủ ở nhà trong, còn anh trai cháu thường xem ti vi rất khuya. Do xa vợ lâu ngày, cộng thêm sự "nát rượu", Cao nảy sinh ý định xâm hại cháu N.



Trước đó, Cao cũng biết cánh cửa ngách nhà cháu N chỉ móc khóa, không chắc chắn. Vì thế tối 11/1, sau khi ăn cơm, uống rượu say, Cao lên giường đi ngủ. Đến khoảng 22h, thấy con gái ngủ say, Cao lén ra khỏi nhà. Lý Văn Cao (ảnh tư liệu) Gã trèo tường vào nhà cháu N, đến cửa ngách, Cao lấy một cái que luồn qua kẽ cửa rồi hất cho chiếc khóa rơi xuống.



Cao nhẹ nhàng vào nhà thì thấy anh trai cháu N vẫn xem ti vi ở phòng khách. Gã rón rén chui xuống gầm giường cháu N và nằm ở đó. Khoảng 1 tiếng sau, thấy anh trai cháu N tắt ti vi, Cao nằm im đợi thêm 30 phút nữa. Khi chắc chắn anh trai cháu N đã ngủ say, Cao chui ra, trèo lên giường cháu N và gây ra vụ án nghiêm trọng nói trên.



Chỉ vì những thú tính trong con người mình mà Cao đã nhẫn tâm gây ra tội ác đáng ghê tởm. Cao nghĩ, đêm tối, rét mướt sẽ "đồng lõa" với gã để che giấu hành vi phạm tội của mình. Những Cao đã nhầm, chỉ mấy chục giờ sau đó, với sự quyết tâm cao độ, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn cuối cùng cũng đưa tội ác không thể dung thứ của Cao ra ánh sáng.