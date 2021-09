Hành trình truy tìm chiếc xe gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Qua sàng lọc và với sự giúp đỡ của những người thợ lành nghề, các trinh sát và điều tra viên xác định nhận định bộ phận lọc gió thu giữ tại hiện trường vụ tai nạn là của xe tải có mui, loại THACO, màu sơn xanh, tải trọng 4,9 tấn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Từ thông tin trên, Công an TP Chí Linh đã chia làm nhiều mũi; phối hợp các chốt kiểm soát dịch COVID-19 cấp tỉnh rà soát qua camera và các tài liệu khác để tìm chiếc xe có đặc điểm như trên ra vào chốt trong khung giờ xảy ra tai nạn; rà soát camera của cơ quan, đơn vị, nhà dân dọc các quốc lộ 18, 37, một số trục đường chính khác. Cùng với đó, Công an TP cũng phối hợp với Công an các xã, phường rà soát chiếc xe ô tô có đặc điểm giống như chiếc xe trên.

Quá trình rà soát, Công an TP Chí Linh đã xác định được biển kiểm soát của chiếc xe gây tai nạn là 89C-089.47. Song lúc này, một khó khăn khác lại nảy sinh đó là chiếc xe trên đã được bán qua cho rất nhiều người…, nên việc rà soát ai là người sở hữu lại tốn thêm công sức.