Hành trình trở thành biểu tượng thời trang của nữ bác sĩ 70 tuổi

Câu chuyện của bà Huệ Lan bắt đầu từ một khoảnh khắc rất đời thường. Sau khi nghỉ hưu, bà chuyển đến Thượng Hải thăm con trai, anh Hoàng Vĩ Lai, một nhà thiết kế nội thất yêu thời trang.

Chính con trai là người đã gợi ý cho bà Huệ Lan hãy ''thử mặc đẹp mỗi ngày'' và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội như một cách lưu giữ niềm vui tuổi già. Không ai ngờ rằng, từ những bức ảnh giản dị ấy, bà Tần lại thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

''Lúc đầu tôi chỉ muốn học cách phối đồ cho vui, để thấy mình trẻ trung hơn. Nhưng khi nhiều người khen ngợi và nói rằng tôi truyền cảm hứng cho họ, tôi mới nhận ra vẻ đẹp có thể kết nối mọi thế hệ'' - bà chia sẻ.

Gu thời trang của bà được yêu thích bởi sự hòa quyện giữa nét thanh lịch và cá tính riêng, thể hiện qua những bộ trang phục tinh tế, phối hợp khéo léo giữa cổ điển và hiện đại. Trong suốt hơn 40 năm làm bác sĩ phẫu thuật, bà Huệ Lan luôn phải khoác chiếc áo blouse trắng mỗi ngày, gần như không có cơ hội thể hiện gu thẩm mỹ hay cá tính.

''Tôi luôn thích mặc đẹp, nhưng khi làm việc trong bệnh viện, điều đó dường như là xa xỉ. Chỉ khi nghỉ hưu, tôi mới được sống thật với sở thích của mình. Tôi thấy mọi người, dù trẻ hay già, đều ăn mặc đẹp. Tôi muốn học theo và tự làm mới mình'' - bà tâm sự.

Những tấm ảnh do con trai chụp bà Tần trong những bộ trang phục tinh tế, vừa cổ điển vừa phá cách nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt yêu thích.

Sự nổi tiếng bất ngờ đã đưa bà đến với thế giới thời trang chuyên nghiệp. Bà được nhà thiết kế Miuccia Prada mời tham gia trình diễn trong show Miu Miu thu đông 2024 tại Paris Fashion Week, trở thành một trong những người mẫu lớn tuổi nhất từng sải bước trên sàn diễn. ''Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy. Lúc đặt chân đến Paris, tôi như đang sống trong một giấc mơ'' - bà kể lại.

Phong cách của bà được nhiều người miêu tả là ''sang trọng một cách tự nhiên'', không phô trương, nhưng thể hiện rõ thần thái của một người phụ nữ từng trải, hiểu rõ giá trị bản thân.

Con trai bà, người đồng hành trong hành trình này nói rằng chính mẹ đã cho anh thấy ''sức mạnh của việc dám bắt đầu lại''. Anh cho biết: ''Mẹ tôi đã chứng minh ở tuổi 70, bà vẫn có thể ước mơ, dám thay đổi và truyền cảm hứng cho người khác''.

Hình ảnh của bà Tần Huệ Lan không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội, mà còn là biểu tượng cho thế hệ phụ nữ mới, những người không để tuổi tác hay định kiến giới hạn bản thân. Từ một bác sĩ khiêm nhường đến ngôi sao của làng mốt Paris, hành trình của bà là minh chứng rằng vẻ đẹp thật sự đến từ sự tự tin và niềm vui sống.

''Tuổi tác không khiến tôi dừng lại. Ngược lại, nó giúp tôi biết rõ mình là ai và biết rằng vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ phía trước'' - bà Tần trải lòng.

Thu Vân