Hành trình triệt phá đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ đồng của 5.000 người

Đại úy Nguyễn Văn Bảo, Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thủ đoạn của các đối tượng không mới, song Lê Bá Hải là đối tượng có trình độ về kiến trúc, am tường công nghệ thông tin và do thời gian hoạt động trên mạng xã hội nhiều nên am tường tâm lý của những người bán hàng qua mạng. Ngoài ra, đường đây này đánh vào tâm lý của nạn nhân là hám lợi cao nên số lượng nạn nhân “sập bẫy” tương đối lớn. Quá trình đấu tranh, truy vết, ngoài yếu tố khách quan là do dịch bệnh COVID-19, các đối tượng này chủ yếu thuê chung cư, văn phòng để hoạt động biệt lập nên khó tiếp cận.

Đối với các nạn nhân, sau khi thực hiện xong hành vi lừa đảo, chúng xóa sạch tài khoản zalo, facebook và số sim rác, sim ảo nên đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, truy vết. Cái khó lớn nhất, và cũng là thủ đoạn mới trong đường dây, là Lê Bá Hải đã chọn mặt hàng để mua bán, trao đổi là sản phẩm số, không phải là sản phẩm vật chất nên dễ dàng xóa dấu vết sau khi thực hiện xong hành vi, hoặc khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Sau gần 3 tháng tích cực vào cuộc, củng cố hồ sơ chứng cứ liên quan, ngày 29/12/2021, Ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt khám xét 11 văn phòng của đường dây này tại TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, đã bắt giữ và khám xét nơi ở của 40 đối tượng, trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò cầm đầu tại 40 địa điểm khác nhau; thu giữ 1 ôtô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng và hơn 2 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, tài liệu liên quan.

Đối tượng cầm đầu Lê Bá Hải đã bỏ chạy khi bị phát hiện, song trinh sát đã kịp thời truy đuổi, bắt giữ thành công để di lý về Hà Tĩnh phục vụ công tác điều tra. Hiện, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, mở rộng.