Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.150 tỷ đồng do Điền "Khều" cầm đầu

Nhận thấy tính chất phức tạp, nghiêm trọng của băng nhóm Điền, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh triệt phá, thu giữ vũ khí nóng.

Quá trình đấu tranh, Công an làm rõ nhóm Điền "Khều" tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đánh bài và đá gà, ghi số đề online thông qua các trang web các cược https://mbagbong88.com; www.ag.sgd168.com. www.http://Ag88188.net , www.ag.bong88.com, www.viva88.com… Trong đường dây này, giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc là Nguyễn Văn Dương với vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Hai đối tượng Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn và một số đối tượng khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc.