Hành trình tìm thấy chính mình của người đàn ông xăm mình nhiều nhất thế giới

Ông Lucky Diamond Rich – tên thật là Gregory Paul McLaren – sinh năm 1971 tại New Zealand. Ông Rich được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là “người xăm mình nhiều nhất hành tinh” vào năm 2006 – và giữ danh hiệu này hơn 15 năm qua, theo trang Guiness World Record .

Nghệ sĩ xiếc, kẻ lạc lối và hành trình tìm thấy chính mình

Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu, ông Rich là một nghệ sĩ biểu diễn đường phố nổi tiếng tại Úc và châu Âu. Ông Rich gia nhập đoàn xiếc từ thập niên 1990, biểu diễn các tiết mục nguy hiểm như nuốt kiếm, tung hứng cưa máy, đi xe một bánh cao 3 m…

Cái tên “Lucky” (May mắn) xuất phát từ câu cảm thán của khán giả sau mỗi màn biểu diễn mạo hiểm: “You’re one lucky guy!” (Bạn là gã may mắn). Từ đó, ông thêm “Diamond” (Kim cương – tượng trưng cho sức mạnh) và “Rich” (Giàu có – hàm ý tinh thần) để tạo nên nghệ danh như hiện nay.

Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài dị biệt và những màn biểu diễn rùng rợn là một cuộc đời nhiều biến động của ông.

“Tôi từng không nhận ra chính mình. Nhìn vào gương mà không biết ai đang nhìn lại.” – ông Rich nói trong phỏng vấn của The Guardian.