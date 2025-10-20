Hành trình thầm lặng của những nhà khoa học nữ Việt Nam

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Trong quá trình phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống khoa học, với những đóng góp bền bỉ ở nhiều lĩnh vực, từ những ngành nghiên cứu về con người và xã hội, đến các lĩnh vực tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ...

Những đóng góp của các nhà khoa học nữ đã góp phần tạo nền tảng lý luận, thực tiễn phục vụ hoạch định chính sách, nâng cao đời sống con người và hướng tới phát triển bền vững của đất nước.

Câu chuyện của Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Châm (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Thị Phương Thảo (Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Phụ nữ không cần ưu tiên, mà cần công bằng﻿

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, phụ nữ Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với nhiều áp lực trong hành trình phát triển và khẳng định vị thế.

Việc cân bằng giữa công việc, gia đình và trách nhiệm xã hội là một thử thách lớn, đặc biệt với những người làm việc trong môi trường nghiên cứu, nơi đòi hỏi năng lực chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng.

Để phụ nữ có thể phát huy hết khả năng của mình, rất cần sự đồng hành và sẻ chia từ lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp và gia đình, đây chính là điểm tựa giúp họ yên tâm công tác, gắn bó với nghề và đóng góp hiệu quả cho tập thể.

Một môi trường làm việc công bằng, thân thiện và tôn trọng sẽ tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội.

Trong nhiều năm công tác, Phó Giáo sư Nguyễn Thị Phương Châm là một trong những nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa ở Việt Nam.

Bà đã chủ trì và tham gia hàng chục đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, trong đó có các công trình nổi bật như “Xây dựng hệ giá trị văn hóa gắn với gìn giữ, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới” và “Tái cấu trúc văn hóa của cư dân vùng biên trong bối cảnh phát triển thương mại Việt Nam-Trung Quốc.”