Hành trình sống khỏe 7 năm của người đàn ông bị ung thư phổi

Bất ngờ phát hiện mắc ung thư ở giai đoạn muộn

Đầu năm 2014, anh Chín đi khám sau nhiều lần bị đau ngực phải dữ dội. Sau khi chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện anh có một khối u ở thùy giữa phổi phải. Khoảng một tuần sau, nhận được kết quả sinh thiết, anh rất hoảng sợ, hoang mang, cầm tờ kết quả anh không thể tin vào kết luận của bác sĩ rằng anh đã bị ung thư tốp tuyến nang thùy giữa ở lá phổi bên phải.

Không lâu sau, khi nhận thấy rõ ràng tình trạng sức khỏe của anh ngày một xấu đi, cả nhà buồn bã, cho dù hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn nhưng với mong muốn "còn nước còn tát", kéo dài cuộc sống cho anh ngày nào tốt ngày đó nên đã quyết tâm động viên đưa anh đến Bệnh viện K74 TW điều trị. Phác đồ duy nhất để điều trị cho anh Chín lúc này là hóa trị. Các bác sĩ ở đây đã cảnh báo trước những tác dụng phụ mà hóa trị có thể gây ra cho người bệnh để anh và gia đình chuẩn bị tâm lý đối phó, thậm chí anh đã chủ động cạo trọc tóc để mọi người không quá bất ngờ về việc thay đổi ngoại hình vì cơ thể sẽ tiều tụy và bị rụng tóc sau hóa trị.

Anh bắt đầu bước vào đợt truyền hóa chất đầu tiên, mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng anh cũng không ngờ cảm giác mệt mỏi, thường xuyên nôn, nhiệt miệng, rối loạn tiêu hóa… lại khủng khiếp đến thế. Cố gắng gượng cho đến đợt truyền thứ tư, anh tiều tụy và xanh xao, cân nặng từ 64kg chỉ còn 49kg. Đau đớn, mệt mỏi nhưng anh quyết không được buông xuôi.